Подведены итоги Международного молодежного конкурса рисунков «Цзянсу 2019», проводившегося в Китайской Народной Республике

По приглашению Управления Иностраных Дел Народного Правительства Провинции Цзянсу (Китайская Народная Республика) для участия в Международном молодёжном конкурсе рисунков «Цзянсу 2019» в октябре 2019 года из города Бобруйска были направлены 10 работ учащихся: государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им. В.А.Домарада г.Бобруйска» (7 рисунков) и государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» (3 рисунка).

Конкурс проводился с октября по декабрь 2019 года в целях: укрепления культурного обмена и сотрудничества между провинцией Цзянсу и породненными странами и городами, а также содействия укреплению взаимопонимания и дружбы молодежи Китайской Народной Республики и Республики Беларусь.

По итогам конкурса 1-ю премию завоевала работа «Китайская трапеза» Василько Софьи (10 лет), учащейся государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им.В.А.Домарада г.Бобруйска», учитель Хроменкова А.О.

Две 2-х премии завоевали работы учащихся государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им.В.А.Домарада г.Бобруйска»: работа «Китайская грамота (учим китайский язык)» Фомовой Дарьи (10 лет), учитель Пытаев С.Г. и работа «Разговор по душам, обмен национальными блюдами» Каленкович Марии (9 лет), учитель Хроменкова А.О.

Три 3-х премии завоевали работы: двух учащихся государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Б­обруйска» - работа «Дружба с драконом» Кураленко Арины (10 лет), учитель Гецман С.В. и работа «Сказочная лужайка в стране дружбы» Илюхиной Марии (11 лет), учитель Витковская Е.С., а также работа учащейся государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им.В.А.Домарада г.Бобруйска» «На китайско-белорусском рынке» Голубевой Елизаветы (9 лет), учитель Хроменкова А.О.