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Культура

Подведены итоги Международного молодежного конкурса рисунков «Цзянсу 2019», проводившегося в Китайской Народной Республике

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Подведены итоги Международного молодежного конкурса рисунков «Цзянсу 2019», проводившегося в Китайской Народной Республике

По приглашению Управления Иностраных Дел Народного Правительства Провинции Цзянсу  (Китайская Народная Республика)  для участия в Международном молодёжном  конкурсе  рисунков «Цзянсу 2019» в октябре 2019 года из города Бобруйска  были направлены  10 работ учащихся: государственного учреждения образования  «Детская школа изобразительных искусств им. В.А.Домарада г.Бобруйска»  (7 рисунков)  и государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» (3 рисунка).

Конкурс проводился с октября по декабрь 2019 года в целях: укрепления культурного обмена и сотрудничества между провинцией Цзянсу и породненными  странами и городами, а также  содействия укреплению взаимопонимания и дружбы молодежи Китайской  Народной Республики  и  Республики  Беларусь.

По итогам конкурса  1-ю премию завоевала  работа «Китайская трапеза»  Василько Софьи (10 лет), учащейся  государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им.В.А.Домарада г.Бобруйска», учитель Хроменкова А.О.

Две 2-х премии завоевали  работы учащихся государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им.В.А.Домарада г.Бобруйска»: работа «Китайская грамота (учим китайский язык)» Фомовой  Дарьи (10 лет), учитель  Пытаев С.Г. и  работа «Разговор по душам, обмен национальными  блюдами» Каленкович Марии (9 лет), учитель Хроменкова А.О.

Три 3-х премии  завоевали работы:  двух учащихся государственного учреждения образования  «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Б­обруйска»  -  работа  «Дружба с драконом»  Кураленко  Арины (10 лет), учитель Гецман С.В. и  работа  «Сказочная  лужайка  в стране  дружбы»  Илюхиной Марии (11 лет), учитель Витковская Е.С., а также работа учащейся государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им.В.А.Домарада г.Бобруйска» «На китайско-белорусском рынке» Голубевой Елизаветы (9 лет), учитель  Хроменкова А.О.

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