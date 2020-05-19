Почти 1 тысяча случаев рака кожи выявлена в Могилевской области в прошлом году

По данным Белорусского канцер-регистра в целом в Республике Беларусь на учете по поводу меланомы состоит более 6,5 тыс. человек. По итогам 2019 года в Могилевской области выявлено 983 случая рака кожи, из них 90 – со злокачественной меланомой.

- До 90% трагедий можно избежать, если выявить заболевание на ранней стадии, - отмечает главный врач Могилевского областного онкологического диспансера Сегрей Батовский. - Одним из основных факторов риска развития меланомы является избыточное воздействие ультрафиолетового излучения. Чрезмерное пребывание на солнце в детском возрасте значительно повышает риск развития заболевания. Ожог, вызванный длительным пребыванием под солнцем, повышает риск развития меланомы более чем в 2 раза.

Также специалисты ВОЗ подчеркивают, что искусственный загар, полученный с использованием специального оборудования, может привести к развитию рака кожи, поэтому лица моложе 18 лет не должны посещать солярий.

- Первоочередная задача сегодня - активизация работы по повышению мотивации населения на ведение здорового образа жизни, повышение уровня информированности на предмет онконастороженности, факторов риска развития злокачественной меланомы и их коррекции, важности регулярного прохождения скрининговых обследований, - резюмировал Сегрей Батовский.

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Всемирный день борьбы с меланомой отмечается по решению ВОЗ. В странах Европы эта инициатива реализуется ежегодно в мае в рамках кампании «Евромеланома» с 1999 года в Бельгии и сегодня насчитывает 30 стран-участниц.

По данным ВОЗ каждый год в мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Заболеваемость - около 8 случаев на 100 тысяч населения среди мужчин и около 12 случаев на 100 тысяч населения среди женщин. В отличие от других форм рака, меланома чаще поражает людей молодого возраста (15 – 40 лет). Ежегодно во всем мире более 60 тысяч человек погибают от злокачественных новообразований кожи, в том числе от меланомы – 48 тысяч. Доля меланомы в структуре онкологических заболеваний составляет около 2,3%, в то же время являясь причиной 75% смертей от рака кожи.

Меланома кожи – злокачественная опухоль, образующаяся из переродившихся меланоцитов (пигментных клеток) кожи. Меланоциты в большом количестве содержатся в пигментных (меланоцитарных) невусах, именуемых в быту родинками, поэтому меланома может развиваться и из этих достаточно безобидных образований, которые имеются у большинства людей.

Меланома – самая агрессивная из всех известных злокачественных опухолей, быстро образует метастазы, после чего считается практически неизлечимой. В то же время предупредить развитие меланомы легче, чем другие виды рака. Именно поэтому крайне важным является выявление заболевания на ранних стадиях.