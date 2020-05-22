Официальный комментарий. Что известно об увольнении главного врача Бобруйской станции медицинской и неотложной помощи?

Сегодня мы получили официальный комментарий по поводу увольнения главного врача Бобруйской станции скорой медицинской и неотложной помощи Чудова С.Г.

В учреждении здравоохранения «Бобруйская центральная больница» подтвердили, что Чудов С.Г. написал заявление и сегодня утром сообщил своим коллегам и коллективу учреждения здравоохранения «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» об этом решении.

Сегодня у Чудова С.Г. последний рабочий день на станции скорой помощи.

Между тем, он продолжит работу в системе здравоохранения.