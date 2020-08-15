Названы продукты для защиты от коронавируса

В первую очередь специалист посоветовала ввести в рацион грибы, поскольку они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Помимо этого они содержат селен, который помогает предотвратить повреждение клеток, и другие минералы, помогающие вырабатывать эритроциты.

Еще одним важным продуктом можно назвать брокколи, которая содержит множество полезных микроэлементов. Также рекомендуется употреблять больше оливкового масла прямого отжима, пить натуральный гранатовый сок и есть больше ягод, таких как черника и голубика.