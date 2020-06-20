Молодежная площадка будет работать в рамках праздника «Купалье» в Александрии Шкловского района. Об этом рассказали в Могилевском облисполкоме.

Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») планируют провести 11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Наряду с концертными площадками на его территории будут работать тематические площадки. В том числе «молодежная». Ее двухдневная работа будет представлена квестами, интерактивными формами, флешмобами, моделингами. В выставочных экспозициях будет организован «коридор эпох», который познакомит с несколькими экспозициями. Например, посвященная середине 19 века будет представлена селянской хатой, двором, на территории которого работают кузнец, гончар, столяр, плетут корзины. Участники экспозиции будут одеты в костюмы этого исторического периода. Интерактивная зона площадки предоставит возможность ее посетителям принять участие в распиловке бревен, изготовлении сливочного масла, моделировании пахотных работ, в ткацких и гончарных работах.

Экспозиции конца 20 века будет представлена квартирой советского периода, где посетителям покажут мастер-класс по швейным работам и предоставят возможность принять участие в прыжках через резинку, игре в классики.

А экспозиции 21 века познакомит с жилищем и возможности человека ближайшего будущего. В ее составе планируется установка системы «умный дом», организация выставки последних научных и селекционных достижений учреждений высшего образования, развлекательное выставочное мероприятие «Занимательная физика».

Одновременно на молодежной площадке будет осуществляться работа учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, в рамках которой запланирована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного и технического творчества, продажа продукции собственного производства, кондитерских изделий, проведение мастер-классов, игровые мероприятия (домино на траве, крестики-нолики, шашки, шахматы, квест «У пошуках папарац-кветкі» – последовательное решение логических задач с целью поиска призового сувенира, «аквагрим»).

В течение всего дня будет работать онлайн-площадка «ФОТОГРАФиЯ», где участники смогут сделать фото, которые будут размещены на экране и в сети Интернет, затем будет определено лучшее фото по итогам голосования посетителями и пользователями сети Интернет.