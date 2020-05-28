Минобразования: при проведении выпускных экзаменов будут соблюдены все санэпидтребования

При проведении выпускных экзаменов в школах будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

"При проведении выпускных экзаменов всем учреждениям общего среднего образования рекомендовано обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, предусмотреть в местах проведения испытаний наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты, организовать проведение выпускных экзаменов в помещениях больших площадей и обеспечить их надлежащее санитарное состояние, тщательно вымытые кабинеты и мебель в них (прежде всего парты), кабинеты нужно хорошо проветривать. Необходимо также обеспечить рассадку в учебных кабинетах по одному учащемуся за партой или предусмотреть деление класса на две группы для рассадки в двух кабинетах", - рассказали в пресс-службе.

При проведении экзаменов в устной форме необходимо составить график прихода учащихся на экзамен, чтобы избежать их скопления. "Можно, например, предварительно разбить на группы по 5 человек. Необходимо исключить нахождение в учебных кабинетах, где проводятся выпускные экзамены, посторонних людей. Находиться там могут только члены экзаменационной комиссии, которым рекомендовано соблюдать масочный режим во время проведения экзамена", - добавили в ведомстве.

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