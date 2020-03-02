Красота, грация и пластика. Юные бобруйчанки показали спортивные таланты

29 февраля во Дворец искусств прошел открытый чемпионат по FIT-KIDS & FITNESS DANCE SHOW IBFF FIT KIDS BELARUS. Участие в нем приняли около 100 юных спортсменов, представлявших 6 команд: «ОЛИМПИЯ «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск), клуб по эстетической гимнастике с предметом «ПРИНЦЕССА СПОРТА» (Бобруйск) – команды «Венера», «Бьюти», «Китти», ансамбль танца «БЕЛАЯ РУСЬ» (Брест), детская студия «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» (Брест).
Чемпионами в категориях были признаны:
Fit-Kids solo до 7 лет
Ксения Букас, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids solo до 8 лет
Эвелина Федкович, ансамбль танца «БЕЛАЯ РУСЬ» (Брест);
Fit-Kids solo до 9 лет
Алина Пенязь, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids solo до 10 лет
Варвара Корж, ансамбль танца «БЕЛАЯ РУСЬ» (Брест);
Fit-Kids solo до 11 лет
Ульяна Самак, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids solo до 13 лет
Арина Власова, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids Duo
Валерия Власкина & Максим Ветров, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids Trio
Елизавета Дорошева & Арина Власова & Ульяна Самак, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Абсолютный победитель Fit-Kids solo – Ульяна Самак, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids Group Baby 3-5 лет
Анна Блинова & Александра Ковылова & Анастасия Пронович & Анастасия Чернова &
Анна Ющенко & Елизавета Андрухович, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids Group Mini Kids 5-8 лет
Эмилия Лукьянович & Варвара Андрусова & Ксения Букас & Варвара Дереповская &
Дарья Исакова, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids Mixed Group
Эмилия Лукьянович & Варвара Андрусова & Варвара Дереповская & София Казека &
София Козлова & Яна Курячая & Виталина Забавская, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids Group Kids 9-11 лет
Екатерина Палицына & Анастасия Широкая & Мария Морозова & Варвара Бондаренко &
Ангелина Ефременко & Ярослава Длусская, «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск);
Fit-Kids Formation Mini Kids 5-8 лет
Лина Березовская & Милана Гацко & Илона Дементьева & Арина Куроленя & Мария Михаленок & Надежда Мишур & Арина Мурашкевич & Маргарита Панцакова & Анна Пархамович & Ева Тара & Евгения Третьяк & Арианна Химакова & Кристина Щербакова, команда «Бьюти», клуб по эстетической гимнастике с предметом «ПРИНЦЕССА СПОРТА» (Бобруйск);
Fit-Kids Formation Kids 9-11 лет
Наталья Грищенко & Надежда Ефимова & София Ким & София Нижник & Ульяна Полозкова & София Попова & Ксения Семенец & София Соломатова & Ксения Чепчуева & Милана Чернышова & Евгения Шелег, команда «Китти», клуб по эстетической гимнастике с предметом «ПРИНЦЕССА СПОРТА» (Бобруйск);
Fit-Kids Mixed Formation
Екатерина Панасюк & Ангелина Гайдук & Василиса Шляжко & Мария Рахлей & Елизавета Гаркалюк & Арина Толстун & Анастасия Ковальчук & Дарья Жулидова & Диана Омельянюк & Диана Клюйко & Ксения Волкова & Алина Лоц & Александра Орехова & Маргарита Пискур & София Евтушик & Анна Клухина & Анна Демчук & Ксения Володько & Варвара Корж, ансамбль танца «БЕЛАЯ РУСЬ» (Брест).
И уже 13 -14 марта команда «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» примет участие в чемпионате Европы по FIT-KIDS в Австрии.