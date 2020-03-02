Красота, грация и пластика. Юные бобруйчанки показали спортивные таланты

29 февраля во Дворец искусств прошел открытый чемпионат по FIT-KIDS & FITNESS DANCE SHOW IBFF FIT KIDS BELARUS. Участие в нем приняли около 100 юных спортсменов, представлявших 6 команд: «ОЛИМПИЯ «ОЛИМПИЯ FIT-KIDS BELARUS» (Бобруйск), клуб по эстетической гимнастике с предметом «ПРИНЦЕССА СПОРТА» (Бобруйск) – команды «Венера», «Бьюти», «Китти», ансамбль танца «БЕЛАЯ РУСЬ» (Брест), детская студия «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» (Брест).