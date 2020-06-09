Как избежать отравлений в жару — специалисты напоминают основные правила

Заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич напомнила, как избежать отравлений в жару.

"Первое - это мытье рук. Это та элементарная мера, о которой в последнее время достаточно много говорится и которая позволяет предупредить развитие значительного количества инфекционных заболеваний. Поэтому моем руки после возвращения домой, после контакта с животными. Если возможности помыть руки нет, значит, используем антисептические средства. Следующее правило профилактики касается приобретения продуктов. Делать это необходимо в установленных местах, исключив несанкционированную и уличную торговлю, стихийные рынки", - рассказала Алла Дашкевич.

По ее словам, более 80% случаев кишечных инфекций связано с неправильным хранением либо приготовлением блюд дома. "Поэтому, во-первых, мы обращаем внимание на сроки годности, далее обеспечиваем условия хранения продуктов, предусмотренные производителем. Следующее правило - соблюдение принципа товарного соседства. То есть хранить сырую продукцию и готовые блюда необходимо раздельно. Перед тем как положить в холодильник, мы должны вымыть овощи и фрукты, которые принесли из магазина. Продукты в пластиковых и стеклянных упаковках нужно вымыть под проточной водой, просушить и затем уже поставить в места для хранения. Необходимо использовать воду гарантированного качества - кипяченую либо бутилированную. Причем не только для питья, но и для мытья овощей и фруктов. Особое внимание необходимо уделить термической обработке продуктов", - отметила завотделом.

Выезжая на отдых на природу, также следует помнить о мерах безопасности. "С собой необходимо брать те продукты, которые могут храниться при более высоких температурах. Либо у вас должна быть с собой сумка-холодильник для того, чтобы обеспечить тот температурный режим, который необходим для хранения. И не стоит брать с собой продукты, которые относятся к разряду скоропортящихся", - добавила Алла Дашкевич.

Не следует также употреблять продукты, которые даже непродолжительное время находилось в условиях, не соответствующих заявленным производителем для их хранения. Ни в коем случае не стоит употреблять пищу с истекшим сроком годности.