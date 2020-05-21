Израиль до 15 июня продлил запрет на въезд иностранцев

Управление гражданской авиации Израиля объявило авиакомпаниям о продлении до 15 июня запрета на въезд иностранных граждан в Израиль, сообщает издание News Israel Info.

Правительство Израиля приняло такое решение на фоне заявлений иностранных авиакомпаний о планируемом возобновлении полетов в страну. Немецкая "Люфтганза" сообщила, что намерена запустить рейсы в израильский аэропорт "Бен-Гурион" с середины июня. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair объявил о возобновлении сообщения между Тель-Авивом и Будапештом, Веной, Болоньей и Варшавой с июля. Одна из крупнейших американских авиакомпаний Delta начнет полеты из нью-йоркского JFK в Бен-Гурион в начале июня.

Одновременно продлен период обязательного 14-дневного карантина для израильтян, возвращающихся на родину. Граждане могут провести обязательный карантин в специализированных гостиницах или же дома.

Тотальный запрет на въезд в страну в связи с пандемией коронавируса вступил в силу 12 марта. До этого с начала марта ограничительные меры распространялись на Китай, Японию, Южную Корею и ряд других азиатских стран.

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