Художник как состояние души и образ жизни. Ирина Кустова о пути к успеху, творческих фантазиях и откровениях

Первые шаги

Мир изобразительного искусства героиню повествования манил с детства. Еще в школе сверстники приходили в восторг от ее набросков с натуры, будь то обычный портфель или «портретики» учителей, которые после она часто дарила педагогам на память.

– Художественное образование необходимо. Талант нужно развивать. До поступления в художественную школу, в которую, кстати, меня приняли сразу во второй класс по результатам вступительных экзаменов, я думала о выборе профессии – медицина или юриспруденция. Но сейчас я не представляю себя ни медиком, ни адвокатом. Я – художник. Для меня это и состояние души, и образ жизни, – рассказывает Ирина Кустова.

В художественной школе ее преподавателем был талантливый бобруйский художник Руслан Прощенко. Хорошая подготовка позволила без проблем поступить в Витебский государственный университет имени П.М. Машерова на художественно-­графический факультет. Ирина Владимировна с теплом и благодарностью вспоминает университетских педагогов, которые не только помогли раскрыться творчески, но и дали путевку в художественную жизнь. Это Александр Федорович Карпан и Людмила Владимировна Домненкова.

– На факультете были большие возможности для изучения различных техник изобразительного искусства. Попробовав заниматься росписью по ткани (батик), поняла, что он близок мне мягкостью, пластичностью, в какой-то степени непредсказуемостью и возможностью эксперимента, – говорит художник.

На ткани (будь то шелк, шифон, батист) героиня может изобразить буквально все – от нежных лепестков цветов, изыс­канных, утонченных образов до батальных сцен. В этом плане представляет большой интерес работа «У час вялiкiх князёў». Ее автор с удивительной тонкос­тью передала на шифоне сюжет Грюнвальдской битвы – одного из крупнейших сражений средневековой Европы.

– Что касается технологии росписи, как и в любой технике, работа начинается с эскиза – задумки. Потом идут доработки, поиски, перенос деталей в натуральный размер будущей росписи и еще множест­во работы и нюансов. Иногда на готовую роспись уходит до недели, при условии, что трудишься по 12 часов. А какой-­нибудь шарфик можно расписать и за пару дней. Вообще творческий процесс затягивает. Приходишь, бывает, в мастерскую, наливаешь чашку кофе или чая, отхлебнешь немного и начинаешь работать. Время пролетает незаметно, и только к вечеру можешь обнаружить недопитую кружку, о которой забыл. Иногда, особенно по молодости, рисовала в тишине, когда все спят, ночами. Тем более в студенческие годы – уже тогда были первые заказы. Сейчас предпочитаю работать с утра, когда и сил больше, и освещение лучше для восприятия красок, – отмечает Ирина Владимировна.

Художник-педагог

Ирина Кустова рассказывает, что творить любит под музыку или в полной тишине.

– Художник творит так же, как композитор, поэт, драматург. Всегда есть о чем сказать, поделиться со зрителем. Возможно, это накладывает отпечаток на мироощущение. Ты что-то услышал, увидел, прочитал, вдохновился, и тебе захотелось это изобразить, «высказать себя». Вот, например, птица взмахнула в небо, и хочется изобразить «философию» этого полета. Или идешь вечером по зимнему парку и видишь, как свет от фонаря падает на заснеженные ветви, а в этом волшебном свете водят хоровод тысячи искорок-снежинок… Каждый момент неповторим, это всегда внутреннее открытие. Любое творчество есть самовыражение. А иногда бывает, что картины снятся, – откровенничает член БСХ.

Уже больше двух десятков лет Ирина Владимировна успешно сочетает карьеру художника с педагогической деятельностью. После окончания университета в 1996 году она пришла преподавателем в Бобруйскую художественную школу, которую сама заканчивала. Теперь это учреждение носит имя В.А. Домарада. Педагог признается: работать с детьми ей очень нравится, особенно когда видит талантливых ребят. В них ей хочется вкладываться и отдавать им энергию и знания. В учебном заведении ей посчастливилось познакомиться и работать бок о бок со знаменитым бобруйским художником Юрием Никифоровым.

– Юрий Иванович был настоящим генератором идей, замечательным человеком и педагогом. К нему всегда можно было прийти за советом, он помогал, мог с ходу что-то показать, нарисовать, а еще рассмешить, поднять настроение. Работать с ним было одно удовольствие, – вспоминает Ирина.

Со студенчества она активный участник республиканских, областных выставок. Первая персональная выставка под названием «Игра воображения» прошла в Бобруйске в 2001 году. После их было множество. В 2003-м Ирину Кустову приняли в Белорусский союз художников, рекомендацию дали Анатолий Концуб, Аркадий Колтыгин, Александр Карпан.

– В этом году Бобруйской городской организации Белорусского союза художников исполняется 30 лет. Я рада, что знала и общалась с такими художниками, как Юрий Никифоров, Владимир Рубцов, Владимир Домарад, Эдуард Белогуров, – подчеркивает наша землячка.

Работы Ирины Владимировны есть в коллекции областного музея им. П.В. Масленикова, Бобруйском художественном музее, в частных коллекциях в разных странах мира.

Крымские мотивы

Сегодня Ирина в большей степени увлечена масляной живописью, акварелью и текстильной скульптурой. Любит сочный колорит и жизнерадостные цвета. Многие пейзажи, натюрморты и портреты написаны в родной Беларуси. Дачные мотивы, озера, впечатления от множества поездок по Синеокой – то, что ее вдохновляет и радует. Но немалое место в творчестве занимают картины, посвященные Крыму, где она проводит «творческие каникулы». Эти работы проникнуты теплотой и любовью к тем местам. В поездках у нее всегда с собой блокнот, этюдники, краски, кисти и фотоаппарат. От ее наметанного глаза не ускользает ни одна мелочь. В прекрасном краю солнца и моря внимание приковывает все: яхты, бухты, местные животные, цветение миндаля, лаванды, дельфины…

– У меня всегда под рукой камера в телефоне. Что-то увидел, отснял, запечатлел, затем перенес на холст. Либо там, на месте, либо дома. Однажды в Ялте я увидела собаку, которая сидела возле уличного музыканта, а потом узнала ее историю. Хозяин животного работал спасателем. Когда он погиб, собака стала приходить на площадь в районе рынка. Ее пытались забрать местные жители, но она от них убегала. Со временем прибилась к трубачу. С тех пор они ходят вмес­те, она даже ему подпевает, когда музыкант играет. По мотивам этого я создала картину под названием «Ялтинский Хатико», – рассказывает героиня.

Сейчас Ирина Кустова в ожидании очередной поездки. Как только позволят обстоятельства, она вновь отправится на поиски новых идей для своих картин, за яркими сюжетами и внутренними открытиями.