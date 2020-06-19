Гостей праздника «Купалье» в Александрии ждет красочная программа

Стала известна программа мероприятий республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 11-12 июля.

По словам организаторов, ожидается яркая и насыщенная программа. В первый день фестиваля будет работать экскурсионный маршрут по тематическим площадкам. Гости смогут посетить выставку продукции Минского тракторного завода, выставку-продажу хлебобулочных изделий и праздник кваса, молодежную экспозицию "Коридор эпох", "Александрийский кирмаш" с купальскими подворьями. Приедут в Александрию и финалисты республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса "Властелин села".

Во время "Праздника книги" можно будет познакомиться с национальным литературным наследием. Будет презентована программа, посвященная Дню белорусской письменности, который в этом году будет отмечаться в Белыничах 6 сентября.

Развернется на площадке фестиваля цирк-шапито. Неподалеку от шатра гостям предложат посмотреть разнообразные шоу и эстрадно-цирковые представления.

Продемонстрирует свое мастерство вокальный ансамбль "Весялуха" Могилевской областной филармонии. Состоится показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей. Маленькие гости "Купалья" смогут посетить детскую дискотеку, где выступят творческие коллективы, участники телешоу "Голос. Дети" из Могилевской области, клоуны и аниматоры.

Торжественная церемония открытия республиканского праздника пройдет в 17.00. Вслед за ней - эстрадно-развлекательная программа с участием артистов Могилевской областной филармонии. Вечером наградят победителей и участников проекта "Властелин села". Выступит с концертом заслуженный коллектив Беларуси - оркестр народных инструментов имени Л.Л.Иванова с участием белорусской группы The Feedback. Одновременно пройдут демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М.Кулагина.

Гала-концерт "Моя Александрия" начнется на главной площадке в 21.30. По его завершении гостей ждет красочный фейерверк. Продолжатся гулянья молодежной дискотекой с участием Ивана Вабищевича, артистов Могилевской областной филармонии и ведущих диджеев страны.

Во второй день фестиваля пройдет торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевщины в сопровождении оркестра народных инструментов имени Л.Л.Иванова, выступит ансамбль "Песняры". В это же время начнется праздник цирка. Запланирован концерт заслуженного коллектива Беларуси ансамбля песни и танца "Медуница"