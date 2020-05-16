Горячую воду в домах с 2021 года будут отключать не более чем на 13 дней

Горячую воду в домах с 2021 года будут отключать не больше чем на 13 дней. Это предусмотрено правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденными постановлением Совета Министров от 14 мая 2020 года №286, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

"Графиками отключения внутридомовых систем теплопотребления должны предусматриваться перерывы в подаче горячей воды для населения не более 14 дней, с 2021 года - не более 13 дней", - отмечается в постановлении.

Такие графики должны предусматривать (при наличии технической возможности) подключение потребителей к другим теплоисточникам для подачи горячей воды во время ремонта основного теплоисточника, а также при отключении горячей воды на больший срок или при повторном отключении, которое связано с большим объемом ремонтных работ.

Предусмотрено, что своевременная готовность организаций к работе в отопительный сезон подтверждается паспортами готовности теплоисточника и потребителей. Их нужно оформить и зарегистрировать в органе госэнергогазнадзора до 30 сентября.

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