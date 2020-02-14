Дети нашли на пустыре черное нечто, которое оказалось собакой — ее спасли и отмыли

Источник: twizz.ru

Бедолагу обнаружили в яме на пустыре возле аргентинского города Либертад. Ее заметили собаки, которые подняли лай, а он в свою очередь привлек внимание местных детей.

Родители детей, которые обнаружили собаку, позвонили пожарным-волонтерам. Спасатели приехали и вытащили бедолагу из ямы — но для того, чтобы отчистить ее от черной субстанции, нужна была дополнительная помощь, которую нашли с помощью Фейсбука. Отмывать собаку приехали волонтеры из некоммерческой организации Proyecto 4 Patas.

По словам волонтеров, сцена, которую они увидели, была «душераздирающей». Собака была почти на 100% покрыта черной субстанцией, которая залила все — даже уши, глаза и рот. Местные жители тоже не остались в стороне и принесли масло, которым тут же начали отчищать бедолагу. Животное отчищали 9 часов без перерыва — и с каждым смытым слоем она все больше и больше походила на собаку. Чтобы нормально отмыть собаку, ее отвезли в более удобное место.

Чтобы отмыть собаку потребовалось 8 волонтеров, 9 часов, 50 литров масла и 3 ванны с моющим средством. А все для того, чтобы собака, которую назвали Алоэ, смогла отпраздновать свой второй день рождения.