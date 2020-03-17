Бобруйские спортсмены вернулись с первенства Могилевской области по боксу с медалями

На проходившем в Могилеве с 10 по 13 марта первенстве Могилевской области по боксу среди юниоров 2004-2005 г.р., команда УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» и ДЮСШ «Шинник» завоевала шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали!

Поздравляем победителей и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях!