Бобруйские спортсмены вернулись с первенства Могилевской области по боксу с медалями
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На проходившем в Могилеве с 10 по 13 марта первенстве Могилевской области по боксу среди юниоров 2004-2005 г.р., команда УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» и ДЮСШ «Шинник» завоевала шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали!
Поздравляем победителей и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях!
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