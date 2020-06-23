Бобруйчанка в числе призеров Международного конкурса рисунков

Подведены итоги VII Международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете». Идея VII Международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете» – передать с помощью художественных образов проблемы, которые создают изменения климата, а также показать, что можно сделать для защиты природы. Нынешний конкурс объединил более 4,5 тысячи ребят из 27 стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Бахрейна, Грузии, Италии, Кубы, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латвии, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Таиланда, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Хорватии, Филиппин, Чехии, Эстонии, Эквадора.

В числе призеров 5 юных художниц Могилева и Бобуйска.

2 место:

- Софья Красовская могилевская ДШИ №2 (живопись, 7-9 лет);

- Виктория Кривонос, ясли-сад №73 г. Могилева (смешанная техника, 7-9 лет).

3 место:

- Полина Слинько Центр допобразования детей и молодежи г.Бобруйска (живопись, 10-13 лет);

- Александра Станченко Дошкольный центр развития ребенка №6 г. Могилева (смешанная техника, 7-9 лет);

- Кристина Сипайло могилевская ДШИ №2 (смешанная техника, 14-16 лет).