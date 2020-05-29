Беларусь продлила запрет на вывоз медтоваров до 1 июля

Беларусь продлила запрет на вывоз медицинских товаров до 1 июля 2020 года. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 мая 2020 года №319 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее запрет был установлен до 1 июня, сейчас он продлен на месяц.

Исключение составляют товары, на вывоз которых выдано разрешение Министерства здравоохранения с указанием сведений о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации, которая их вывозит. Это могут быть медицинские маски, халаты, комплекты защитной одежды для врачей, аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания (за исключением аппаратуры, используемой исключительно для озоновой или аэрозольной терапии).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.