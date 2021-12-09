Маленькие детки – большие радости?

Сравнивая нынешний уровень жизни с эпохой развитого социализма, первая мысль проскочила: «Заелись (как вы понимаете, хотелось употребить более резкое словцо)!» И действительно.

Да, раньше апельсины были деликатесом на Новый год. Сейчас их можно купить практически в любом магазине во всякое время года.

Да, пломбир в шоколаде за 28 копеек не лежал свободно на прилавках: надо было отстоять немаленькую очередь, чтобы купить заветные по пачке на каждого члена семьи (стоимость была по тем временам крупная, учитывая, что на рубль студенткой я могла прожить, питаясь в столовке, несколько дней). Нынче это лакомство – не редкость.

Да, «В гостях у сказки» мы с нетерпением ждали каждое воскресенье в определенное время (если просмотр срывался по причине отъезда и так далее, это вызывало море слез). Сегодня при засилье Интернета не надо рыдать: набирай название и получай любой фильм (передачу, программу, шоу…) онлайн за несколько секунд.

Да, любая подаренная в день рождения игрушка вызывала такие восторг и трепет, что расстаться с ней хоть на минутку можно было только под страхом смерти. Сейчас при наличии денежных средств (или хорошей кредитной истории) в нашем распоряжении «цацки» в виде робота-пылесоса и других еще более продвинутых современных штучек.

Да, походы в кино или театры были не таким уж и простым действом, требующим не только доставания «по блату» билетов либо приобретения их после длительного пребывания в длинной-­предлинной «змее из людей», но и напряга в поиске «вечернего туалета» (дабы не осрамиться перед истинными театралами и любителями синематографа). Сегодня нас на это же самое завлекают с помощью рекламы. Притом, что это уже не просто красивая картинка на огромном экране, а 3D-реальность, в которой ты принимаешь едва ли не непосредственное участие, или спектакль, выходящий прямо в зал, чтобы ты почувствовал себя одним из героев того, что происходит на сцене.

Да, выглядеть «не как все» приходилось при помощи мам и бабушек, умеющих шить и вязать, умело пользующихся нечасто выходящими в печать журналами для рукодельниц, а обувь и верхнюю одежду (а иног­да и оригинальные школьные платье и фартук) нужно было искать в маленьких деревенских магазинчиках, которые раньше снабжались лучше, чем универмаги районных городов. Нынче ступай на рынок, в бутички или крупные торговые центры и бери то, что хорошо выглядит и сидит на тебе.

Но разве в этом дело? Конечно, и сейчас не всегда получается приобрести именно то, к чему «лежит» вкус. Однако речь не об этом. Даже если получается накопить на понравившуюся вещь, к примеру, и купить ее, разве вызывает это ту бурю эмоций, как когда перед школьным выпускным удалось найти белую с серебром парчу на платье, позже сшитое бабушкой и мамой, и белоснежные босоножки на 7-­сантиметровом каблучке. И мне кажется, что дело вовсе не в моем «преклонном» возрасте. Мы просто потихоньку теряем сам вкус жизни.

Хотя, надо отдать должное, более нематериальные (относительно) вещи до сих пор приносят радость. Например, не могу вам передать свою радость, когда старший сын в этом году на 8 Марта подарил мне билет на концерт Владимира Преснякова! С каким нетерпением я его ждала! А уж эмоции, которые получила на самом мероприятии, вообще не описать словами! Как и пос­левкусие, которое осталось на следующие несколько месяцев. Но это редкие мгновения. Да и назвать такое мелочью язык не поворачивается…

P.S. Словом, рецепта у меня нет, но нужно что-то делать с тем, что мы как-то «окислились» (в смысле, стали к жизни относиться без сладости, а все больше с кислотой), а так хотелось бы больше улыбок повсюду. И возможно, стоит вспомнить о приближении семейного праздника, который когда-то воспринимался как сказка и вселял надежду на чудесные перемены в жизни. Как знать, может быть, и в зрелом возрасте с нами могут случиться маленькие чудеса…