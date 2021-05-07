0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд

112 0

Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 года, по предварительным данным, составили $7 277,9 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За апрель 2021 года золотовалютные резервы выросли на $337,9 млн (на 4,9%) после сокращения в марте на $174,5 млн (на 2,5%)

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿