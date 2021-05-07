Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд
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Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 года, по предварительным данным, составили $7 277,9 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За апрель 2021 года золотовалютные резервы выросли на $337,9 млн (на 4,9%) после сокращения в марте на $174,5 млн (на 2,5%)
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