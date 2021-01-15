Знакомьтесь: делегат шестого Всебелорусского народного собрания Татьяна Борисик

Меньше месяца осталось до знакового события – шестого Всебелорусского народного собрания. "БЖ" заводит новую рубрику, в которой будет знакомить читателей с делегатами. В числе 33 представителей от Бобруйска медицинская сестра филиала учреждения здравоохранения «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1» «Детская стоматологическая поликлиника», депутат Бобруйского городского Совета депутатов двадцать седьмого, двадцать восьмого созывов Татьяна Борисик.

Татьяна Владимировна убеждена, что стать участником такого масштабного форума – миссия ответственная и почетная.

– Важно, что на собрание едут опытные люди, все делегаты – профессионалы своего дела, они умеют реализовывать намеченные планы, знают, как грамотно преподнести инициативы. Для меня главным на этом форуме будет обсуждение социально-экономических вопросов: занятости населения, роста заработной платы, строительства, развития нашего города, безусловно, медицинского обслуживания. Одним словом всего, что направлено на улучшение благосостояния людей и качества их жизни. Это волнует не только бобруйчан, но и жителей страны в целом. Нельзя обойти стороной и вопросы ЖКХ. Именно с этой темой чаще всего бобруйчане обращаются ко мне как к депутату.

Вместе с тем Татьяна Владимировна акцентирует внимание и на сознательности бобруйчан. Признается, что на приемы граждан все больше и больше людей приходят не с просьбами, а с инициативами. Готовы, например, своими силами оборудовать детские площадки или благоустроить дворовые территории. Да и в целом она убеждена, что хороших людей в мире намного больше, чем плохих.

– Я верю в людей, – признается Татьяна Владимировна. – Я счастлива, что на моем жизненном пути встречались исключительно хорошие. Наверное, это от человека зависит: кто-то привык замечать только плохое, а кто-то наоборот. Оглянитесь вокруг – как много добрых лиц и любящих сердец!

– Просто хорошие всегда притягиваются к хорошим, – в унисон добавили коллеги.

Персонал поликлиники Татьяну Владимировну любит, ценит, уважает за высокий профессионализм, сердечную доброту, отзывчивость и неравнодушие.

– Вместе мы работаем уже давно, стали практически семьей, – рассказывает врач-стоматолог Наталья Колбасова. – Татьяна Владимировна – грамотный сотрудник, работу любит, выполняет все безукоризненно, она мой самый главный помощник. Теплые слова мы постоянно слышим о ней и от благодарных пациентов. Это человек, на которого можно положиться, который всегда поможет и делом, и словом. Очень отзывчивая.

– Все медики такие, – скромно добавляет Татьяна Владимировна. – В нашу профессию идут люди, неравнодушные к чужой боли, страданиям и проблемам. Стремление помогать – как стиль жизни. И не только на рабочем месте, но и когда выходишь из кабинета.