Эксплуатация автомобиля зимой гораздо сложнее, чем летом. Технике приходиться работать в сложных, а порой экстремальных условиях. Для того, чтобы автомобиль проще перенес зимний период, имел уверенную устойчивость на дороге и не доставлял водителю неприятностей, следует выполнить одно важное действие – своевременно сменить шины.

Кто водит машину, тот знает, что безопасность на дороге на 70% зависит от резины, и с наступлением переходного сезона – переобуться надо обязательно!

Основной вопрос, возникающий у многих автолюбителей, когда следует менять шины. На него есть сразу два ответа: законодательный и логический. Согласно требованию Правил дорожного движения зимняя резина должна быть установлена на автомобиле не позднее 1 декабря и находиться на нем до 1 марта. При этом важно: «зима» устанавливается на всех колесах транспортного средства и должна иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

Обычно 90% автолюбителей откладывают смену покрышек до последнего, создавая нездоровый ажиотаж с приближением последних дней разрешенного срока эксплуатации летней резины или при первых признаках зимы. Очереди на шиномонтаж достигают своего апогея с первыми заморозками и гололедицей. Даже, если днем температура за бортом повышается до +10°С, утром нередко дорожное покрытие обледеневает. Если не быть готовым к такой ситуации, то можно легко «слететь» с дороги.

Поэтому лучше перейти на зимнюю резину заранее: с первыми ночными заморозками, но до первых снежных осадков. Когда водитель меняет резину на зимнюю заранее, то страхует себя от капризов погоды.

В качестве зимних шин принимаются шины маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками «M+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons».

Некоторые водители считают, что если зимой приходится ездить нечасто, то покупать зимнюю резину не стоит. Это неправильная и очень опасная точка зрения, которая часто приводит к фатальным последствиям. Каждый водитель должен понимать, что его жизнь и жизни других людей на дороге напрямую зависят от соблюдения ПДД, а также от возможности предотвратить аварию, а сделать это можно только благодаря правильной резине.

При первых легких заморозках летняя резина имеет свойство по своей естественной природе твердеть и через некоторое время полностью теряет пластичность. Также в холодный период у нее отсутствует трение с дорожным покрытием. Рисунок протектора летней шины не приспособлен для передвижения по снегу и льду. Все это приводит к тому, что в гололед авто будет заносить на поворотах, колеса будут пробуксовывать, значительно ухудшается способность тормозить и моментально возрастает риск аварий на дороге.

Многим водителям приходит на ум идея использовать одни всесезонные покрышки круглый год. К сожалению, в условиях нашей зимы такой вариант недопустим. Хоть «всесезонка» и входит в перечень шин, допущенных к использованию зимой на дорогах в Республике Беларусь и, если такие покрышки установлены на вашей машине, штраф платить не придется. Однако стоит помнить, что всесезонные шины разработаны для более мягкого европейского климата.

Проведем простую аналогию: в демисезонной обуви хорошо себя чувствуешь довольно короткий период времени. Летом в них становится жарко, зимой – холодно и скользко. Точно также и со всесезонной резиной. По своим свойствам она уступает как летним, так и зимним покрышкам. Используемые материалы недостаточно жесткие, поэтому быстро изнашиваются летом, но и недостаточно мягкие, поэтому плохо держат дорогу зимой. Такие шины являются оптимальным вариантом только в местности, где средняя температура близка к 0°С. По факту оказывается, что «всесезонка» не может соперничать с зимними моделями ни на льду, ни в рыхлом снегу, ни при езде по сухому холодному асфальту.

За неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 0,5 базовых величин (ч.5 ст. 18.22 КоАП).

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм – штраф составит до 1 базовой величины. Повторное в течение года подобное нарушение повлечет штраф от 2 до 5 базовых величин.

Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только машину, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния дороги, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут преодолеть все трудности зимней дороги.

«Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин!» – под таким названием с 25 ноября по 4 декабря проводится республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганда использования зимних шин.

Во время акции, 27 ноября, пройдет Единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.