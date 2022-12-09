Зимний император. Николай II посещает Бобруйск. Через полгода его расстреляют

Первый визит самодержца в город пришелся еще на декабрь 1904-го. Тогда Николай II побывал только на станциях Березина и Бобруйск. В январе же 1916-го года у него, как сказали бы сегодня – большой официальный визит. Николай II едет в Бобруйскую крепость и присутствует на торжественной службе в Свято-Георгиевском храме. Наверняка это самый большой фоторепортаж в истории дореволюционного Бобруйска. В конце XIX, когда наша страна была частью Российской Империи, фотоаппарат был чудом техники. Тем не менее, документальные снимки дошли до наших дней. Наслаждайтесь, и… чуть было не написали «отмечайте себя!».

«Около 5 ч. утра поезд тронулся на Жлобин и в 10 час. подошел к Бобруйску. На платформе меня встретили: ген.-ад. Эверт и ген. Рагоза. Поч. кар. от 1-го Верхнеудинского каз. полка. Поехал с гр. Фредерик-с [ом] к месту смотра 1-й Забайкальской казачьей дивизии с Кубанским каз. дивизионом и 1-м Забайк. каз. арт. дивизион [ом]. Погода была солнечная с холодным ветром. Поле было скверное с замерзшими лужами, на кот. бедные лошадки валились кучами. Тем не менее прохождение было отличное и забайкальцы представились в большом порядке. Завтракал в 12.30 с начальством и снимался группой на станции. В 3 часа поехал обратно в Могилев, куда прибыл в 8.40. Поговорил с Алексеевым и затем читал бумаги», – записал в своём дневнике император Николай II