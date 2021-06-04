ЖРЭУ Ленинского района приглашает на постоянную работу

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» приглашает на постоянную работу:
Инженер по пожарной и промышленной безопасности - размер оплаты труда определяется по итогам собеседования
- Инженер по охране труда - размер оплаты труда определяется по итогам собеседования;
- слесарей сантехников 3,4,5 разряда (в ЖЭУ и на участок капитального ремонта) – заработная плата от 600 руб.
- рабочих комплексного обслуживания – заработная плата сдельно-премиальная.
- кровельщиков – заработная плата сдельно-премиальная.
телефон для справок 80225 (70-54-88) - отдел кадров,
80225 (70-54-90) –приемная.
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