ЖРЭУ Ленинского района приглашает на постоянную работу

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» приглашает на постоянную работу:

Инженер по пожарной и промышленной безопасности - размер оплаты труда определяется по итогам собеседования

Инженер по охране труда - размер оплаты труда определяется по итогам собеседования;

слесарей сантехников 3,4,5 разряда (в ЖЭУ и на участок капитального ремонта) – заработная плата от 600 руб.

рабочих комплексного обслуживания – заработная плата сдельно-премиальная.

кровельщиков – заработная плата сдельно-премиальная.

телефон для справок 80225 (70-54-88) - отдел кадров,

80225 (70-54-90) –приемная.