Живые истории: Жирное многоточие, а значит, многое еще осталось впереди

По историческим меркам я бы назвала эту историю «близлежащей». По меркам человеческих отношений все гораздо сложнее. Стоит ли говорить, что для героев этого жизненного приключения (которое полюбившему мужчине – герою повествования – хотелось бы превратить в сказку наяву) два с половиной года могут ассоциироваться как с двумя с половиной годами, так и с двумя с половиной столетиями. Все зависит от того, какой сейчас этап в отношениях: расставание даже в несколько минут кажется порой вечностью, а встреча может пролететь в мгновение ока, оставшись в памяти мимолетными секундами... Но, дорогой читатель, перейдем от лирики (вот уж поистине глупейшее выражение, когда дело касается любви!) к описанию того, что собственно между парой происходило.

И эта love story подтверждает (а мой жизненный опыт не перестает говорить в который раз: «Вот видишь!!!»), что люди встречаются и сходятся не просто так. А сводит их сила, действие которой никаким физическим законам не подчиняется. Хотя, кстати, еще никто не доказал, что законы эти – наука чистой воды, а не результат работы высшего существа. Ведь даже не будучи человеком верующим, сложно не заметить: на многие вещи влияния мы не имеем, а столкнувшись с неведомым, лаконично называем это судьбой. Однако я снова отвлеклась.

Итак. Встреча Дмитрия и Ирины ими уж точно не планировалась. Оба в этот период дружно ходили в хозяйственные магазины и тоннами закупали клей «Момент» (вот бы он так же мгновенно срабатывал в жизни) или «жидкие гвозди» в надежде склеить уже не трещины, а выбоины, которые образовались у каждого в действующих отношениях.

Дима с супругой еще не отметили возникшее отсутствие душевной близости официальной записью в загсе, правда, и полноценной семьей это сосуществование уже назвать не поднимался язык. Словом, ребят объединяли общие жилплощадь и обычный ежедневный быт.

Ира состояла в гражданском браке. Разумеется, надеялась и предполагала, что он преобразуется когда-нибудь в настоящий законный. Время шло, и, как всякая нормальная женщина, молодая особа стала понимать, а главное, почувствовала, хотя и гнала от себя мысль, что подобное может с ней произойти: все «в этом мире бушующем» мутно и призрачно, но тому, что в руках японцев превращается в искусство (позволю себе построение отношений сравнить с оригами), уже не помогут даже инструмент для резки и вещество для соединения. Как ни крути, а душевные мытарства и того, и другой соответствовали названию произведения белорусского классика (для тех, кто не догадался, уточняю: «На росстанях»).

А теперь завязка.

Молодой человек работал в технической службе одного из столичных теат­ров. Как известно, культурные учреждения регулярно выезжают на гастроли в регионы. Подобная поездка предстояла и на этот раз. Легко догадаться, что Дима был не единственным потенциальным сопровождающим и имел возможность замениться. Он так бы и поступил, если бы не маленькая загвоздочка: в городе, куда направлялась труппа минского храма культуры, выступала с концертом рок-группа, с солистом которой юношу связывала долголетняя дружба. Естественно, этому обстоятельству противиться не позволили внутренние механизмы и «святая к музыке любовь».

Так вот. Приехали, в гостинице заняли свои номера, расположились. Самое время отходить ко сну, но тут вдруг парень обнаружил, что забыл приобрести… питьевую воду, бутылочку с которой всегда ставил на ночь возле кровати (мало ли, жажда одолеет). Делать нечего, отправился на поиски живительного напитка. Время было не раннее, найти нужное можно было лишь в ночном клубе, расположенном неподалеку. Зашел. Только собрался обратиться с заказом к бармену, как вдруг (почти физически почувствовал) толчок в затылок: «Обернись!!!! Позади за столиком сидит твоя последняя девушка!!!» При взгляде на нее сразу ощутил «токовый» путь по всем клеточкам организма. Виду, конечно, не подал, но для себя отметил: «Я отсюда уйду через пару минут? Какая чушь!»

Мисс сидела за столом не одна. Димино внимание (на мой взгляд, в качест­ве зацепки) привлек парень с гитарой. Воп­рос, обращенный к нему, звучал так: «Могу я пощупать инструмент?» Утвердительный ответ превратил «знакомство» с шестиструнной в получасовой сольный концерт со всем возможным репертуаром. Последовавшие за этим выход на крыльцо и перекур имели неожиданную развязку. Ира не стала ходить вокруг да около: «Давай, я их всех разгоню! Хочу остаться только с тобой!» Молодой человек парировал грамотно: «Я не могу на раз – либо ничего, либо навсегда». Получил на это простой ответ: «Лишь поговорим».

Еще через 30 минут пара была в гостиничном номере, где поселили одного из столичных гастролеров. Беседа же затянулась на всю ночь. Девушка «познакомила» с собой от А до Я – рассказала обо всех этапах жизни, поделилась раздумьями и переживаниями. Уставшие, но довольные общением ребята уснули, а утром Ира исчезла так же неожиданно, как появилась на пути Димы. Но не бесследно. Полуночная болтовня стала для мужчины осознанием: это его женщина, ведь она такая естественная и искренняя, с ней не только уйма тем для разговоров, а есть о чем помолчать, просто глядя в глаза друг другу.

Вечером следующего дня состоялся роковый концерт, в котором, кстати, выступал и гражданский муж молодой особы. Новые знакомые очень постарались, чтобы окружающие не заметили искр обоих сердец, которые уже почти разгорелись в пламя. Однако улучили момент и договорились, что Ира приедет к Диме в гости.

Прошло некоторое время, но Ирина сдержала обещание. Проведенный только вдвоем день получился восхитительным и незабываемым, наполненным разговорами, романтикой и сильнейшей влюбленностью. Не обошлось и без «перчинки»: Димина формальная уже супруга, уехавшая к маме, вдруг вечером позвонила и сообщила, что возвращается домой, пришлось экстренно «заметать следы» и в срочном порядке искать мес­то для ночлега.

Крупная ошибка обоих молодых людей, поставивших точки в предыдущих отношениях, – ни один из них не предпринял серьезных шагов для складывания новых. Да, парень предлагал возлюбленной переехать в Минск, но об этом проще рассуждать, чем осущест­вить задуманное: есть обязательства перед семьей, работа, жилье, да мало в жизни моментов, делающих нас несвободными и «привязанными» к одному месту… Встречались впоследствии всего несколько раз. Чаще вели душевные и трогательные 3-4-часовые телефонные диалоги, в которых оба выступали психологами, разбирающими ситуации со вдруг откуда-то появившимися на пути друг у друга мимолетными увлечениями.

По семейным обстоятельствам Диме пришлось оставить стольный город и вернуться в родной. Встреча «полупары» год назад случилась в большой и шумной компании. Все кругом болтали без умолку, шутили и хохотали, а ребята лишь смотрели друг на друга и вели диалог взглядов. Молодой человек «расслабился» немного больше дозволенного. Ирина практически вытолкала его на вокзал. Но на следующий день позвонила, чтобы узнать, нормально ли добрался. «Она добрая и заботливая, хотя и психованная, с бомбой замедленного действия внутри, которую, видимо, я и полюбил», – признается Дмитрий. Девушка же – хороший «считыватель»: одного взгляда достаточно, чтобы определить, что за тип личности перед ней. Может, поэтому, а возможно, любя, однако иначе как бестолочью в Ириных устах парень не бывает.

Спустя эти пару лет Диме сложно определиться, как он относится к «этой удивительной женщине», которую боится потерять и без общения и молчания с которой не представляет больше жизни. Для него она уже любовница, друг, младшая сестра и даже мама в одном лице. Сейчас мужчина настроен решительно: несмотря на множество подводных камней, ситуацию надо разруливать, двигать с мертвой точки половинчатых (я бы даже сказала, четвертных) отношений. И делать это незамедлительно, пока сто­ящее за этой историей жирное многоточие не сократилось в три раза…

Стоит, пожалуй, заострить внимание читателей и на одном весьма показательном моменте. С 13 лет, когда взял впервые в руки гитару, юноша начал писать музыку и тексты. Последние лет семь он перестал в силу каких-то причин этим заниматься. После встречи с Ирой (представьте на мгновение, как может впечатлить и вдохновить человек!) Дима написал десять песен о ней и только для нее. Ему даже боязно кому бы то ни было их показать, ведь это настолько личное, касающееся лишь двоих. Возможно, именно поэтому десятка появившихся музыкальных творений кажется мужчине лучшим и самым масштабным из того, что он когда-либо создал.

P.S. В эти выходные влюбленные должны встретиться. Пусть встреча станет горячей! Не упускайте, ребята, новый шанс, который жизнь, увы, подбрасывает нам не слишком часто…

Ольга Хотько.

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