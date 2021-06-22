Живые истории: Шикарные ребята

Этих молодых людей 12 лет назад связала студенческая скамья. В областном центре ребята поступили в университет имени Кулешова. Попали в одну группу. Как правило, дружественные связи завязываются сразу. Так случилось и с четырьмя девушками и юношами, которые откликнулись на «призыв» одногруппницы отметить первый учебный день. Так сформировалась пятерка, которая именовала себя не иначе как «семья».

Три года (не меньше) это была дружба. Ничего личного. Никаких поползновений ни с одной стороны. Словом, брат с ­сестрой.

Ничего никому не сказав, Константин решил бросить учебу в вузе, но на каждую сессию приезжал в качестве группы поддержки. Так, во всяком случае, думает Катя. На мой взгляд, юноша сразу «складировал орган зрения», просто вида не подавал. Но во время сессий девушка заметила джентльменские качества господина «Постоянного». Например. Как-то шли из магазина с тяжеленными сумками, а рядом товарищ с пачечкой творожка, у которого даже мысли нет помочь поднес­ти девицам. Ох тут мальчугана понесло! Да как так-то? Разве это позволительно? Молодая особа совсем по-другому взглянула на парня.

Одна любопытная история произошла на первом курсе, когда еще оба были студентами. По предмету (кстати, педагог был шикарный: умный, талантливый, любящий детей, с чувством юмора) надо было поставить сценку из национальной белорусской жизни. Конечно, вся группа размышляла над обрядом, который следует взять. Остановились на чуть ли не средневековой свадьбе. Продумали все детали: не ради оценки старались, а творческие натуры хотели продемонстрировать. Самое интересное, что именно Катю и Костю (а называли эту парочку, которая ею в те годочки совсем не являлась, Кастей) выбрали в качестве жениха и невесты. Совпадение? Отнюдь нет.

Сейчас будет вывод. Получилась прекрасная инсценировка. Но. После получения высшего балла по предмету (а иначе и быть не могло) молодые люди подошли к наставнику с конкретной целью: «Вы нас поженили, Вы нас и развес­ти должны». Умный и, главное, дальновидный учитель весело ухмыльнулся, подмигнул и сказал: «Нет, ребята, пулемета я вам не дам!»

Уже позже одна самая умная из «пятерни» по прозвищу Мама как-то произнесла грубоватую для порядочной девушки вещицу, что через пару лет между ребятами «случится волшебство».

Никто, конечно, не поверил. Однако, скорее всего, близкие души не могут друг к другу не притянуться. Вот и стала молодежь смотреть один на другого не по-близкородственному, а новыми глазами. Дошло наконец, что «наша встреча не была ошибкой»…

Итак, полгода это была любовь на расстоянии. Встречались, как в кино Киры Муратовой «Короткие встречи», то в столице, то в областном цент­ре. Умное решение (странно, что речь о чувствах, а мельк­нуло это слово) пришло само собой: либо вместе навсегда, либо одно из двух. Все. Катюня переехала в наш город, и новая ячейка (пока, правда, не по документам) стала жить вместе.

Как-то сидели вдвоем. Кос­тян готовил шашлыки (а может быть, «шлыки», Алисе Бруновне виднее), и вино почему-то (!!!) закончилось. Юноша отправил девчулю в дом. Когда наивняга вернулась, на месте ее сидения «прикорнула» бордовая бархатная коробочка. Представить ее удивление может каждый. Мне понравился коммент: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Прежде чем ответить, подумай! Варианта у тебя два: «Да» и «Да».

Раз все необычно, дорогой читатель, видимо, догадался, что у этих «примитивов» и свадьба была странная (надеюсь, все поняли, что отказа быть не могло, ведь эти люди созданы друг для друга и их брак заключили на небесах): каждый гость – пол не имеет значения – должен был прибыть в… кедах. Представьте себе невесту в воздушном белом платье,… черных колготках и такого же цвета кедах. А рядом с ней джинсово-­маечного жениха, абсолютно не парящегося по поводу дорогущего костюма, в котором мы привыкли наблюдать человека, стремящегося заключить себя в брачные оковы. Более того, вместо того чтобы понести фату на голове, Екатерина прикрепила ее к рюкзаку. Будущий муж тоже не смог себе позволить прийти на регистрацию без «бабочки», поэтому повесил ее на… рюкзак.

Все пригласительные были в форме – ни за что не догада­етесь – кеда. Родителей решили не мучить, поберечь их нервную систему. Потому собрали примерно три молодежных десятка. Изначально были уверены, что не хотят толпу. Кроме того, посчитали правильным пригласить друзей, которые поймут все. В итоге (слава богу, что господин Мендельсон присутствует всегда на официальной церемонии) первый свадебный «вальс» был под Мэрилина Мэнсона. И вообще на свадьбе не было слащавостей – рок, «средний» и тяжелый…

Вот так и родили «два бомжа» (а именно так называли их в некоторых СМИ) молодую семью. Кстати, братишка невесты сказал, что ей нужен взрослый мужчина, а не этот мальчишка. Он называл парочку «два отвязных гитариста». Спустя годы мнение диаметрально изменилось.

К слову о том, что это близкие люди. Во второй день свадьбы «изобразили» сауну. Одна из приглашенных гос­тей вспомнила примету: чтобы все было шикарно, супруг должен в бане… облизнуть пот из-под мышки жены. Ждать не пришлось – Костик сделал это незамедлительно.

Сейчас у прекрасных и веселых людей, которые уже воспитывают мальчишку (великолепный ответственный папа, готовый встать в любую секунду к кроватке малыша, не потерял ясельности: летом главная женщина этой семьи купила два водных ружья разного цвета – чтобы папа с сыном не подрались), «наклевывается» еще ребеночек. Нельзя не отметить, что Костя – безупречный отец. С первого дня он подмывал, менял подгузники, купал (сын всегда моется только с папой), рассказывал или читал сказки… Кроме того, в своем доме проживают овчарка, кошка, крыса, черепаха. Многоточие не поставила, но уверена, что кучи «насекомых» поселятся в этой гостеприимной хижине.

23 сентября ребята отметили шестилетие. Немного. Действительно. Однако. Иногда люди и несколько месяцев не могут прожить. Бегут как от чумы. А тут ходят себе в спортивной обу­ви, рожают и воспитывают детей, понимают друг друга, называют каждого члена семьи «раз ку-ку», «два ку-ку», «три ку-ку» (а скоро число ку-ку увеличится ровно на одно), даже посидеть расслабиться считают нужным в компании один одного, доверяют и говорят.

Ничто не замалчивается. Любая проблема перестает ей быть, когда все обсуждается, проговаривается. В этом и есть секрет настоящей семьи: любовь и взаимопонимание. Главное – никогда не молчите! Как можно догадаться, что вас что-то не устраивает? Помните: «Да как же тебя понять, коль ты не говоришь ничего?»? Что ж еще добавить…

P.S. Буквально в конце прошлой недели (снова хочется вспомнить цитату из знаменитой картины: «Через девять месяцев у Новосельцевых было уже три мальчика») Катя и Костя стали родителями еще одного сыночка. Счастья маме с папой и наследникам!!!

Ольга Хотько.

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