Живые истории: Пришло ее время собирать камни

«Времена всегда одинаковые: прежде чем что-то получить, нужно заслужить, заработать!» – эту фразу несостоявшейся свекрови главной героини фильма «Москва слезам не верит» можно, пожалуй, применить и к области чувств. Тем более что так чаще всего и происходит в жизни – практически всегда человек находит вторую половинку лишь после нескольких неудачных попыток. Так произошло и с девушкой, поделившейся со мной своей историей.

После школьной наивной и доверчивой влюбленности с нешуточными эмоциями и негативом со стороны одноклассников и педагогов, после почти двухгодичной драмы с обманом и пустыми обещаниями, после ничего не значащих и не имеющих (да и нужно ли?) продолжения мимолетных встреч-прощаний пришло, наконец, время страстному роману с душевным отношением, с искренними чувствами, с логичным и ожидаемым «полуфиналом», ибо это лишь правый (я имею в виду правильный) поворот на перекрестке жизни, за которым впереди длинная, но, увы, не самая прямая поездка по проспекту под названием «Отношения». Ведь, к сожалению, в каждой паре не обходится без моментов разочарования и даже неприятия… Но тем приятнее после очередного разлада упасть в объятия друг друга и снова почувствовать прежние страсть, влечение и нежность, только в большей степени.

Итак. Эти двое – Аня и Олег – встретились, как и полагается в настоящей love story, совершенно непредвиденно. Родом из разных городов, они «решили» познакомиться, так сказать, на нейтральной территории – очередное подтверждение истины о том, что судьбу и на кривой кобыле не объедешь. Словом, один из ночных клубов областного центра свел девушку, пытавшуюся зацепиться в этом городе после окончания учебы, и молодого парня из нашего города, надолго приехавшего в Могилев в рабочую командировку.

В развлекательное заведение, заранее заказав столик, девушка пришла с подругой Дашей и ее мамой. Приятельница рассказала о своем недавнем знакомстве с компанией ребят из Бобруйска. Анюта еще про себя подумала: «Где я, а где Бобруйск…» Но вскоре командировочные появились в танцзале и, конечно же, подошли к знакомой и представились ее спутницам.

Поначалу чисто по внешнему фактору в поле зрения Ани попал Иван. Подруга же приглянулась Гене, который явно был готов на решительный штурм и имел последующие серьезные намерения.

В разгар тусовки в клуб пришли еще друзья бобруйских молодых людей. Среди них был Олег.

Он сразу «положил глаз» на Анюту. Но девушка этот факт игнорировала, продолжала весело и непринужденно щебетать со всеми, танцевать и развлекаться. А вот Дашина мама была более внимательна к сложившейся ситуации (вот в кого вложила свой перст судьба!) и прошептала на ушко молодой особе: «Ну что ты прилипла к этому Ване? Ты лучше взгляни, как тебя просто поедает глазами Олег! Весь вечер на тебя без отрыва смотрит!!!»

Прислушалась мисс к взрослому замечанию опытного в житейском деле человека и направила взор по указанному курсу. Пригласила парня на танец. Потом он ее. Так до пяти утра и протанцевали. То ли от волнения, то ли от некоторой неуклюжести юноша за этот вечер умудрился даже пару раз уронить парт­нершу. Но эти мелочи вызвали только очередную порцию присущего юности безудержного веселья.

Ближе к утру Аня сказала, что ей хочется сыра (надо сказать, что это один из любимых продуктов девушки). Со словами «Да не вопрос!» молодой человек исчез в неизвестном направлении. Не было его довольно долго. Анюта даже подумала: «Ну все. Похорони мечту!» Ни вкуснятины, ни понравившегося юноши. Однако Олег вернулся и направился к официантам с заказом большой тарелки сырной нарезки. Это оказалось (почему-то!) проблемой для заведения. Зато салат с большим количеством сыра приготовить согласились.

Не оценить такое внимание к своей просьбе девушка не могла. Да и получить то, чего хочется именно в этот момент, вдвойне приятно – любая женщина со мной согласится.

А что происходило с Аниным новым знакомым в его отсутствие? Все банально. Скрываться, естественно, он никуда не собирался (смешно зажать для девушки пару рублей на покупку сыра, хотя на самом деле находятся в жизни и такие скряги). Но без денег нигде кисломолочные продукты не раздают, наличные за долгую ночь закончились, а с терминалом в клубе что-то приключилось. Вот и носился Олег по областному центру в поисках банкомата.

Что дальше? Гена с Олегом, разумеется, пошли проводить подруг. На прощание с символическим поцелуем в щечку юноша попросил: «Дай хотя бы свой номер!» Так как телефоны у всех разрядились, пришлось напрячь память. Честно говоря, Аня совершенно не рассчитывала на то, что молодой человек запомнит заветные семь цифр. Так напоследок и бросила: «Звони, если вспомнишь номер!»

Однако вечером того же дня увидела на телефонном экране высветившиеся незнакомые цифры. «Даша, привет! Ты мне очень понравилась!» Ответ юной особы был резок: «Звони, когда вспомнишь мое имя!!!» А в душе очень разозлилась: «Ну и кавалер! Это я так понравилась, что имя подруги запомнил, а мое нет?!» Но на следующий день телефон вновь сообщил о звонке того же абонента. В этот раз Аня услышала правильное обращение и, оттаяв, согласилась на вечернее свидание. Так началась лямурная история новоиспеченной пары, знакомство которой произошло в День святого Валентина.

События развивались, мягко говоря, быстро: через неделю после встречи Олег признался девушке в любви. «Не слишком ли скорое заявление?» – поинтересовалась Аня. «Вовсе нет, если учесть, что ты мне с первого взгляда понравилась!» – парировал юноша. Все шло как по маслу. Но в начале мая парень сообщил о том, что должен вернуться домой. «А дальше как же?» – пытался прощупать почву молодой человек. Девушка честно призналась, что декабристку, верно ждущую из ссылки возлюбленного, разыгрывать из себя не будет. Как и отшивать симпатичных и интересных ребят, которые встретятся на ее пути. Тот разговор закончился на неопределенной ноте. Но в конце мая на дне рождения Анны Олег взял слово для поздравления, а в завершение добавил: «А сейчас при всех я хочу попросить твоей руки! Выходи за меня!» Опешившая от неожиданности мамзель была огорчена тем, что случилось это не наедине. К тому же, каждой уважающей себя особе следуют немного покапризничать и выдержать марку. «Мне надо подумать!» – кривя душой (ведь молодой человек крепко засел в сердце), заявила Аня. И в скором времени согласилась стать женой Олега.

Дальше все прошло по стандартному сценарию: подача заявления и роспись в загсе. А в следующем году супруги стали счастливыми родителями милой дочурки. Не все, как в любой ячейке, складывалось гладко. Были и споры, и конфликты, и обиды, куда без них. Но ведь основное – все преодолеть, из всех перипетий выйти победителями и сохранить самое ценное. И смириться с недостатками друг друга, и принять слабости, и поддерживать один другого в непростых ситуациях, и прощать глупости и не самые благовидные поступки, и работать над отношениями.

Совместное десятилетие, признается Анюта, пролетело словно миг. Возможно, из-за обоюдного оптимизма. Видимо, потому что чувства по-прежнему свежи и ярки. Вероятно, оттого что пройден всего лишь квартал авеню, за которым еще множество «частей города, ограниченных четырьмя пересекающимися улицами и площадями». Скорее всего, это прерогатива молодости – жить вроде и неспеша, но при этом активно и быстро. А главное – это только первая десятка. Впереди фарфоровая, жемчужная, рубиновая, золотая, изумрудная, бриллиантовая свадьбы…

И важно, идя рука об руку по жизненной аллее, не растерять внутреннюю суть, которая когда-то соединила абсолютно разных людей, чтобы они пронесли это непонятное, необъяснимое никакими научными открытиями и законами чувство через всю семейную автостраду. Постараться не разбить эту хрупкую субстанцию о быт, ежедневные проблемы и… привычку.

Как сказала школьная подруга Нади Клюевой и по совместительству психолог, знающий, что этой науке в семейной жизни цены нет («двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы»), из лирической и доброй ленты «Самая обаятельная и привлекательная», «А нужно, чтоб был вечный бой! Чтоб всю жизнь горело синим пламенем!» Искренне надеюсь, что именно такое будущее и ждет Олега с Аней…

Ольга Хотько.