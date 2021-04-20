Живые истории: Недолго, сложно и все же счастливо

Юле было около пятнадцати, когда однажды она увидела странный сон. Ей приснился могильный памятник. Он был, как и положено, с фотографией и надписью (фамилия не была распространенная). Вдруг «хозяйка» надгробной плиты вышла к девушке и протянула ей малыша со словами: «Подержи, но недолго».

По счастью, не каждое сновидение запоминается (ведь не все они хорошие), но это школьница словно видела наяву. А после пробуждения не могла не удивиться совпадению: ее приятельница встречалась с парнем, у которого была такая же фамилия. Естественно, Юля поделилась своим видением с подругой, изумлению которой тоже не было предела.

Девушка решила познакомить подружку с мамой той самой женщины с памятника. Бабуля оказалась очень доброй, приветливой и разносторонней. Подросток и зрелая дама легко нашли общий язык и быстро подружились. Юля стала частым гостем в доме Надежды Николаевны. Она могла забежать попить чаю и поболтать. А поговорить всегда было о чем: и обсудить книги, и послушать целую кучу интересных жизненных историй, и порассуждать о настоящем и будущем…

И хотя баба Надя ничего конкретного по поводу Юлиного сна никогда не говорила, вероятнее всего, собственную расшифровку его она сделала. А через какое-то время к ней в гости пришел внук. Бабуля вместо обычного в таких случаях представления незнакомцев друг другу сказала: «Игорь, помнишь, я тебе рассказывала, что совершенно незнакомая нам девочка Юля увидела во сне твою умершую маму? Это она».

Молодой человек оказался очень веселым и общительным (с девушкой он был именно таким, а вот с другими нередко бывал дерзок и резок, мог «взорваться» из-за «неправильного» взгляда или замечания). Он был женат и имел маленького сынишку, но к тому времени с семьей уже не жил. Супруга Игоря оказалась женщиной не самой верной, да и замуж, скорее всего, вообще вышла, лишь потому что это следует делать каждой порядочной (или жела­ющей казаться таковой) женщине. Словом, произошло знакомство совсем юной особы и свободного как ветер молодого мужчины.

5-летняя разница в возрасте и дружеский стиль общения сразу же определили, что Юля смотрела на Игоря как на старшего брата. О том, чтобы представить его в качестве потенциального жениха, не было и речи. Парень тоже считал девушку, скорее, пацанкой, приятельницей, с которой можно похохотать, поговорить на отвлеченные темы, погулять без всякой определенной цели… На дискотеки тоже приходили вместе. Юля, если что, могла припугнуть вредных ухажеров «брательником», а Игорь танцевал (как, кстати, и встречался) с кем хотел. А запугивать действительно было кем: высокий, огромный, как шкаф, и очень сильный.

Не ясно, сколько бы продолжалась эта полудружба-полуродственность, но вдруг бывшая жена Игоря решила: неплохо бы заполучить прежнюю пассию обратно! И хотя Ира уже прекрасно знала о том, что мужа частенько видят в обществе молодой симпатичной особы, она подумала, что с подобной «ходячей проблемой» справится с легкостью. Явившись к Юле, соперница надеялась разобраться с ней, как говорится, одной левой. Но не на ту напала: в ответ на претензии она получила не только словесный отпор, но и физический и… отступила.

Обдумывая произошедшее, победитель женского поединка рассуждала: «Странно, почему я ни разу не рассматривала его в роли кавалера? Даже его горе-супруга видит во мне угрозу. А я ни сном ни духом! С этим пора завязывать!» И буквально через пару дней предложила Игорю: «Давай сбежим!» Парень оказался прямым и не медлящим в принятии серьезных решений и согласился: «А давай!» Быстро нашли батюшку и повенчались. Так началась совместная жизнь.

Времена тогда были непростые – лихие девяностые. Каждый выживал по-своему. Игорь решил не тратить силищу попусту, а направить ее в спортивно-денежное русло: отправился в соседнюю Россию, чтобы участ­вовать в боях без правил. А так как кулачищи имел огромные и удар тяжелый, иногда даже получал «предписание» драться не в полную силу, чтобы не покалечить соперника. Это занятие приносило неплохие деньги, позволившие купить большую квартиру и сделать в ней отличный ремонт, приобрести крутое авто, объездить вдоль и поперек всю Европу и жить, ни в чем себе не отказывая.

Однако подобное бытие предполагает наличие связей не с самой законопослушной категорией граждан. Не то чтобы Игорь участвовал в каких-то разборках, просто он знал некоторых особ, известных в криминальном мире, которые, кстати, относились к нему с большим уважением. За что, собственно, молодой мужчина однажды поплатился.

Дело было так. Один приятель борца должен был крупную сумму. Его хотели уже «ставить на счетчик» (что предполагало выплату, помимо долга, огромных процентов), но Игорь, пользу­ющийся заслуженным авторитетом (честным человеком можно оставаться и в общении с преступным элементом), и еще один парень решились поручиться за должника. К слову двух уважаемых товарищей прислушались, но предупредили: будете отдавать вдвоем, если неплательщик с задачей не справится. Именно это и случилось. Должник благополучно свалил за границу, и тут же начались наезды на поручителей. Что делать? Пришлось распрощаться с жилплощадью в виде «хором царских» и личным транспортным средством. Продав все это, прикинули, что после расчета останется небольшая сумма, которой должно хватить на покупку крохотной квартирки. К тому времени Юля уже носила под сердцем дитя, и остаться на улице было совсем скверной перспективой для будущих родителей.

Увы, не всегда обстоятельства складываются так, как хотелось бы. Игорь отвез свою половину денег в назначенное место. А по дороге домой узнал, что второй поручившийся попал в аварию. Пришлось выполнять и его обязательства (благо, квартиру удалось дорого продать). Обрисовал «масштаб трагедии» сидящей на чемоданах беременной супруге и вновь отправился «на стрелку». Буквально через пять минут после его ухода в дверь позвонили. Это оказались «выбиватели долгов». Юля объяснила, что Игорь уехал с деньгами на встречу. Девушке не поверили и приставили к сердцу пику (и не просто приставили, а «привели в действие»). В сериалах без пяти минут мама видела, как жертвы после ранений падают и лежат не шевелясь. Так и сделала (чтоб не получить контрольный выстрел в лоб). А бандиты ушли несолоно хлебавши. Полежав еще некоторое время, Юля вызвала скорую помощь и написала мужу записку. Как ей сказали в больнице, спасением оказался ребенок: из-за плода сердце чуть-чуть сместилось, потому «бандитский инструмент» прошел в нескольких миллиметрах от сердца (а «метка» от этого события в виде шрама осталась навсегда).

Несколько месяцев Игорь не отходил от супруги. Надо отметить, он всегда обращался с Юлей как с маленьким ребенком. Со стороны это выглядело забавно: такая громила, гора мышц, брутал, а так умеет сюсюкаться! Любил покормить жену, как это делали красавцы в популярных некогда индийских фильмах. Ни разу не повысил на нее голос, никогда не сказал дурного слова. Всегда относился бережно и нежно. И во времена нищеты (а случалось, что на день на двоих был бульонный кубик, который делили на два раза и заливали литром воды) вообще последний кусок был готов отдать. Словом, в отношениях этих двоих «бал правила» любовь! Всегда, что бы ни происходило!

После Юлиного выздоровления было принято совместное решение уехать из России. И снова девушка увидела вещий сон. Супруги гуляли по лесу и вышли на поляну, которую пересекал широкий ручей. Когда они оказались у водоемчика, на другом его берегу появилась мама Игоря. Она подошла к сыну, взяла его за руку и сказала: «Пойдем со мной!» Юля бросилась вслед за ними, закричала: «А я? Вы забыли меня!» Но вода оказалась настолько студеной, что девушка не смогла в ней находиться и вышла на сушу…

Они ехали вчетвером на машине. Удар встречного авто был страшной силы! Водитель скончался на месте. У Игоря было переломано буквально все. У Юли сильно пострадала спина. Лишь «сверток» с малышкой выбросило. Да так, что младенец даже не проснулся (вот уж действительно чудо!). Врачи сказали, что, возможно, девушка не сможет встать. Она же опровергла все теории и прогнозы и поднялась через несколько дней: в реанимации лежал любимый, за которым требовался серьезный уход.

Четыре месяца Юля не отходила от постели больного. Наконец случилось невозможное – Игорь встал. Казалось, все хорошо, дело пойдет на поправку. И вдруг… Злополучный тромб, оторвавшись, сделал молодую женщину вдовой, а маленькую дочурку – сиротой.

И как после таких историй не верить в высшие силы, которые даже через сны предупреждают и открывают будущее? «Подержи, но недолго» – семья не просуществовала даже 6 лет. «Пойдем со мной!» – его забрали, а ее нет.

P.S. Рассказывая мне историю своей непростой любви и судьбы, моя героиня воскресила в душе давние воспоминания (и хорошие, и плохие), снова окунулась в мир неосязаемой субстанции – любви. Впечатленное сердце передало сигнал разуму, который «вылил» свою работу в волшебный сон: Игорь вернулся откуда-то очень радостный, а счастливая Юля побежала в магазин за тортом…

Ольга Хотько.