Живые истории: Не все, увы, сбывается, что желается

Прежде чем начать рассказ о любви Наташи и Димы, которая может кому-то показаться недосягаемой мечтой, другому – сказкой, чем-то фантастическим, третьему – несусветной глупостью и зря потраченным временем, следует остановиться на том, с каким «грузом» молодые люди к ней подошли.

Девушка в 20 лет влюбилась в женатого парня. Правда, справедливости ради стоит заметить, что на тот момент Гриша был почти свободен – в семье ничего не клеилось, развод оставался лишь формальностью. Юноша буквально поразил юную особу (надо сказать, не избалованную мужским вниманием), влюбил в себя. Да так, что разбудил дремавший до той поры поэтический дар. Когда рифмованными душевными излияниями Наталья исписала значительную часть тетради, она решилась посвятить в сердечные метания молодого человека, их вызвавшего. К слову, на девушку Григорий обратил внимание с подачи тетки: «Посмотри, какая девочка симпатичная, правильная – загляденье!»

Общение было не частым: парень жил в столице, девушка – в нашем городе. Чаще созванивались. Но через некоторое время после передачи стихотворного «сборника» юноша приехал в Бобруйск и назначил свидание возле церкви на Шмидта (к тому моменту он стал дипломированным специалистом и владельцем минской квартиры, вот-вот должен был освободиться от брачных «оков»). Мисс с нетерпением и волнением ждала встречи, не зная, что приготовил для нее предмет всех мыслей и надежд. Увы, радости долгожданная «стрелка» не принесла. Наташа получила тетрадь со словами «Прости, что вмешался в твою жизнь» и долго провожала «мокрым» взглядом уходящего навсегда молодого человека.

Эта сильнейшая травма, обида за отвергнутое чувство, бесконечные переживания так повлияли на девушку, что последующее десятилетие прошло под знаком «несмотрения» в сторону противоположного пола и страха, если какой-то смельчак вдруг обратит внимание. Словом, по признанию самой героини, жизнь ей эта несостоявшаяся любовь испортила…

Дима к своим тридцати ни разу не состоял в браке. Да еще попал в места не столь отдаленные. Случилось это так. Ехали они с другом (Дмитрий был за рулем) на машине. У пешеходного перехода автомобиль повело (видимо, была какая-то техническая неисправность). В результате столкновения со столбом пассажир погиб, у него остались двое маленьких детей. Понятно, что это была трагическая случайность: никто бы не хотел стать причиной смерти человека, тем более друга. Но закон есть закон – виновный в непреднамеренном убийстве был приговорен к 4 годам тюремного заключения.

Там он написал статью «Кто не был в тюрьме, любить не умеет», которую (с адресом автора) опубликовали в газете «Могилевские ведомости». По стечению обстоятельств как раз в то самое время Наташа стала читать именно это печатное издание. Конечно же, ее не могла не привлечь подобная публикация. По указанному адресу молодая особа отправила разгромное письмо, лейтмотивом которого стала мысль – «Да что он о себе возомнил, что собой представляет, если делает такие заявления?».

Казалось бы, что может быть после разноса в пух и прах чьих-то исповеди и выворачивания на изнанку души? Но жизнь-то – штука неожиданная и непредсказуемая. Видимо, зацепил молодого человека девичий праведный гнев. Потому как не просто от скуки прочел Дима наполненные негодованием строки и забыл, а ответил, еще и фото попросил прислать.

Это стало началом виртуального романа. Мужчина ежедневно держал у сердца фотографию Наташи. Девушка же получила от быстро ставшего дорогим человека портрет. Дело в том, что в тюрьме оказался художник. Лицо Димы показалось ему интересным, вот он и сделал его карандашный черно-белый образ.

К слову сказать, есть в этом рисунке нечто мистическое. Заметила это даже не Наташа, а ее подруга. Она обратила внимание: когда у приятельницы в жизни все гладко и спокойно, портрет привычно красив – с него смотрит молодой улыбающийся мужчина с глубоким взглядом, полными чувственными губами, ямочкой на подбородке; когда же что-то не клеится, морщина между бровями становится глубже, а цвет лица меняется, приобретает серый оттенок. Словно Дима, переживая за возлюбленную, проживает ее неприятности вместе с ней. Наташе с ним спокойно, и не покидает ощущение защищенности – не простое произведение искусства, а живая вещь, реальный оберег.

Дважды рисунок куда-то терялся. Но оба раза подсказывал девушке свое местонахождение. Как будто успокаивал: «Не волнуйся, я рядом, берегу тебя». Ну как тут не поверить в загробную жизнь и мистику?

Но продолжу. Полтора года длилась переписка. Причем была она настолько душевная, что Наташа прочувствовала значение выражения «бабочки в животе». После каждого послания девушка не ходила, а буквально парила над землей. И чувствовала, что нужна и любима. Хотя любовных признаний в письмах было немного, а нежность проявлялась лишь в обращении «Котенок». Все больше они состояли из рассказов о себе, о непростых судьбах родителей (маму Димы убила женщина за пенсию, а папа не перенес горе потери любимой супруги), о брате, который женился и после рождения ребенка начал изменять жене (Дима имел с ним серьезный разговор, а после разорвал всякое общение). Но главное – каждая строчка была живая, дышала жизнью, эмоциями и любовью. Искренность невозможно подделать. Как и серьезное отношение. Никогда не сулил возлюбленной золотые горы, а дал конкретное обещание взрослого и рассудительного мужчины: «Безоблачную сказку не обещаю, но на трех работах ты работать не будешь!» Как говорится, глас не мальчика, но мужа.

Кстати сказать, спустя двадцать лет Наташа убеждена: она была послана Диме не как супруга – девушка стала кем-то вроде посредника между ним и Богом. Парень чувствовал угрызения совести, очень страдал из-за того, что совершил, хоть и случайно, серьезный грех – убил человека, пытался найти ответы на многие вопросы. Молодые люди часто обсуждали вопросы теодицеи, вместе изучали Библию, задумывались о том, что после смерти, изучали литературу…

Письма зазнобы юноша всегда ждал с нетерпением и волнением, очень тосковал, понимал, что встретил близкого, родного человека. Когда всем приносили послания, а ему нет, вспоминал эпизод из детства: он стоит у забора в детском саду, всех деток забрали, а его мама задерживается…

Дмитрий отсидел два года и подал на комиссию по досрочному освобождению. У Наташи была накоплена некоторая сумма. Подумав, зачем копить деньги, если можно помочь человеку, погасила долг любимого – выплатила стоимость снесенного столба (конечно же, очень хотела, чтобы сердечный друг скорее пришел домой). Мужчину определили в Горки на вольное поселение. Перед отъездом он заболел. Вместо Горок Диму в тяжелом состоянии (лечить его начали от простуды) повезли в областной центр в больницу. Там поставили диагноз – инфаркт и предположили, что лечение будет длиться месяца полтора.

Новый год молодой человек решил встретить не в больнице, а с мамой друга, которая жила в Могилеве. Пришел к ней и… умер – у него случился разрыв сердечной аорты. Наташа позвонила в больницу, чтобы узнать состояние и поздравить с наступающим праздником. Медсестра спросила, кто она Диме. Услышав в ответ «Невеста», тихо сказала: «Его больше нет».

Его похоронили рядом с родителями. Две недели девушка не могла прийти в себя. И по прошествии двух десятков лет она не может «полноценно» праздновать самый любимый всеми славянами праздник. А в горе зашла так далеко, что хотела умереть вместе с возлюбленным и лежать в соседней могиле. Совершенно перестала бояться смерти.

О милом сердцу человеке, которого она ни разу в жизни не видела, остались напоминанием лишь портрет и письма. Долго Наташа не решалась снять рисунок со стены. Только здравая мысль о том, что нельзя всю оставшуюся жизнь жить прошлым, заставила это сделать. Еще сложнее оказалось с любовными посланиями. Очень часто их перечитывала, особенно последнее. Надо сказать, когда оно пришло, видимо, что-то в глубине души подсказывало, что писем больше не будет, это прощальное: читала и плакала. Только через десять лет женщина наступила на собственное сердце – перечитала все, порвала и выбросила.

«Считаю, – говорит Наташа, – Дима умер счастливым: он познал любовь, примирился с тем, что совершил тяжкий грех, пришел к Богу».

А однажды любимый явился во сне, реальном, словно все происходило наяву. Вероятно, и оттуда он продолжает следить за возлюбленной, оберегать ее.

После его смерти Наташе писали заключенные со всей страны – хотели поддержать, помочь с установкой памятника.

P.S. Да, история хоть и реальная, но не подвластная просто разуму. Ведь как все сложилось? Он написал статью, ее напечатали, именно она прочла, ответила. Эти два человека были нужны друг другу. Словом, судьба. К несчастью, все так и осталось красивой мечтой, чем-то неосязаемо-несбыточным, но таким чистым и светлым…

Ольга Хотько.