Живые истории: Любовь всепрощающая

С начала этой истории прошло почти столетие. В далекие 30-е XX века в небольшой уральской деревушке развернулась настоящая драма. На глазах сельчан строились отношения и проверялись чувства любовного треугольника. Но в судьбы его «углов» внесла непредвиденные коррективы война...

Фигура первая. Лирическая

Так случилось, что две молодки «присохли» сердцами к одному добру молодцу. Может, потому что, как известно, «на десять девчонок, по статистике, девять ребят». А возможно, уж очень хорош был парень Алексей: высокий, статный красавец, модник (неизменно в полотняной свободной рубашке с воротником-стоечкой), весельчак и балагур – словом, как тогда говорили, первый парень на деревне.

Одна девчушечка – Любовь – внешность имела заурядную: маленькая, неприметная, еще и солнышко ее любило – вся в конопушках и с рыжими косичками. В селе все звали ее Рудькой (от слова «рудая» – рыжая).

Вторая – Ульяна – была совсем иной: чернобровая кареглазая красавица с копной темно-русых волос. К тому же из богатой семьи.

Но, как говорится, не родись красивой (а уж тем более богатой)… «Пламенному мотору» Леши была мила невзрачненькая рыжушечка. Наверное, покорила она местного завидного жениха своими добротой и сердечностью. Хотя любят-то не за, а вопреки. И вообще (позволю себе перефразировать известное выражение) пути Купидона неисповедимы. Потому темными вечерами за околицей – дальше от посторонних глаз – шепталась и обнималась-целовалась парочка, казалось бы, неподходящая. А в это время тосковала и, видимо, обронила не одну слезу зажиточная красотуля…

Неизвестно, сколько бы длилась идиллия в отношениях Любы и Леши, да только отец дал наказ – жениться! А в качестве невесты выбрал Ульяну: мол, сами голь, так надо незавидное материальное положение поправить. Коль удача сама в руки идет, почему не воспользоваться.

В те времена перечить родителям было не принято. Пошел послушный сын к возлюбленной. Прости, говорит, постарайся забыть и зла на меня не держи. «Рыженькая», конечно, расстроилась и опечалилась, но, сдержав накатившие эмоции, сказала (словно бы предчувствовала и предвидела): «Когда поумнеешь да из отцовской воли выйдешь, приходи ко мне. Я тебя буду ждать всю жизнь»… Так произошел первый крен в судьбах героев этой истории.

Фигура вторая. Разлучная

Итак, отгуляла деревня на свадьбе Алексея и Ульяны. Стали молодые жить, да все без детишек. Люба же о замужестве даже не думала: держала данное любимому слово. И вдруг резкий поворот в жизни целой страны – война! Предмет влечения двух сельчанок, как и вся молодежь (да и те, кто мог держать в руках оружие), подался на фронт защищать землю родную от ненавистного врага.

Через какое-то время супруга его получила похоронку: муж пал в бою смертью храбрых. А так как все новости в деревне разносятся со скоростью света, буквально сразу же о гибели дружка сердечного узнала Рудька. Что с ней сделалось! Места себе не находила, волосы рвала, чуть с ума не сошла! Да только ничего не попишешь – увы, мертвых не воскрешают, а жизнь продолжается.

Решила «солнечная любимица» уйти из села. Переехала девушка на опустевший хутор, где как раз одинокая избушка стояла. В ней-то Люба и поселилась, стала жить, оплакивая так рано ушедшего из жизни добра молодца.

А Ульяна, красавица и богачка, долго горевать да тосковать и не подумала: выскочила во второй раз замуж, за колхозного председателя (он на войну по брони не пошел). Более того, и ребеночка родила.

Фигура третья. Неожиданная

Однажды на краю деревни появились две фигуры – мужская и женская. Присмотрелись местные: так это же Леха! И вовсе он не погиб, а остался калекой – по плечи без рук. Вот его медицинская сестра до дома и сопроводила. Подошли они к хате, а навстречу Ульяна выходит с новой семьей.

Мало трагедии физической, тут еще и моральная (кстати сказать, никто не знает, как бы среагировала Ульяна, если бы знала, что муж живой вернется, но без рук!). Итак. Зашли, выпили (как могли), закусили. «Что делать? Не разрушать же семью, где уже дитя присутствует!» – так рассудил Алексей. Сунулся молодой человек в родительский дом: мать с отцом к тому времени умерли, оставался в хате брат с семьей. Неделю-другую пожил у них инвалид, да понял, что обуза для всех. Увы, возможности уйти из жизни не было. «Ладно, может, зверь какой загрызет...» – подумал бывший девичий любимец и, покинув уральское село, отправился в лесную чащу. Шел он, шел и случайно (хотя, надо сказать, только глупые люди могут произносить это слово) наткнулся на тот самый заброшенный хутор и избушку, одиноко стоящую на окраине. Думаю, все догадались, что это было пристанище Любови, ве­рившей, что не мог умереть парень, которого она так любила.

Словом, подтвердилась истина – браки заключаются на небесах. Да, воссоединились те, кто по глупости (или по субъективным причинам) когда-то стали сами по себе. По счастью, обещание Любы не было лишь словами: чувства засели в душе намертво! Так семья от Бога стала официальной ячейкой. Более того, из двоих ее членов стало четверо.

Фигура четвертая. Приземленная

Жизнь шла своим чередом. Как вдруг в деревеньке случился пожар. Пострадал и дом Ульяны. Выскочить успели все. Однако муж почему-то понесся в горящую избу: то ли за скарбом, то ли за заначкой. Жадность привела к трагедии: убило его горящей балкой!

«Куда бросануться?» – был единственный вопрос. Бедная богатая красавица решила, что отец не бросит. Конечно, он и не бросил бы, да только, видимо, богатство так просто не дается – замешана тут нечистость на руку. Вот и отец, работавший заведующим складом в колхозе, проворовался и попал в тюрьму. И что теперь? Не поверите: пошла она к Любе с Алексеем.

Если вы, дорогие читатели, внимательно следили за историей, должны были заметить, что очень добра и сердобольна была Любовь. Потому не возникает сомнения, что приняли и Ульяну, и дитя ее, ни в чем не повинное. И стала одинокая избушка еще более тесной и дружной.

Фигура пятая. Итоговая

Алексей, получивший кучу ранений, не стал долгожителем. Когда стало легче, Ульяна вернулась в колхоз, получила дом. Освоилась с хозяйством и забрала к себе в хорошую избу Любу с детьми.

Дети выросли и уехали. Бывшие соперницы остались вдвоем, встретили пенсию вместе, поддерживали по-по­дружески (простите мне смешное и не применимое к жизни слово, если не считать это исключением, лишь подтверждающим правило) друг друга.

Потом Ульяна отправилась к праотцам. Не слишком задержалась после нее на бренной земле и Люба. Та и другая «прилегли» по обе стороны от Алексея. Наверное, таковы были судьба и воля высших сил, которые знают и решают, кого с кем соединить.

Так случилось, что один из детей этого загадочного треугольника проходил в Бобруйске срочную военную службу, да так и остался здесь навсегда. История дошла до меня – знакомцы бобруйского родственника то ли Любы, то ли Ульяны расспросили подробности настоящей любви.

От автора. Пусть бы и в дальнейшем было на свете чувство, способное прощать и ждать!!! Ведь это самое лучшее, что существует в нашем мире.

Ольга Хотько.