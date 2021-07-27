Живые истории: Говорят, мужчина-то… ненастоящий

Как всякая современная девушка, Маша ничего не имела против виртуального общения. Однажды всемирная сеть «преподнесла» ей нового знакомого – Колю. Многочисленные чрезэкранные разговоры привели к крепкой дружбе и вполне реальным встречам.

Как-то молодой человек решил представить барышне нескольких своих бывших одноклассников. С некоторыми из них довелось пару-тройку раз приятно совместно провести время. Один же умудрился по переписке зацепить струны девичьей души. Имя его раскрывать не будем, ибо Маша сейчас называет то общение недоотношениями: вроде и было что-то, а вроде и нет. Поясню. Едва ли не каждая строчка взаимных посланий сквозила романтикой, звучала многообещающе. Кстати, и вполне утверждающие были заверения по поводу скорых приезда и встречи (да, забыла сказать, что молодая особа родом из Беларуси, а все лица, фигурирующие в этой истории, москвичи). Естественно, со стороны Маши были волнение от мысли о будущих свиданиях и нетерпение, присущие любому влюбленному человеку.

Однако время шло, не принося даже незначительных изменений. Как говорится, обецанки-цацанки и ничего больше. Девушку с чувством собственного достоинства стали посещать мысли о том, что ей морочат голову. Тем более что просто друзья из столицы страны-­соседки наведывались в гости, а тот, о ком были все помыслы, никак не мог преодолеть не такое уж и дальнее расстояние. Пострадав энное время (без этого у слабого пола не обходится), Маша решила взять себя в руки, «порвать» виртуальные письма и забыть быстрее о врунишке, освободив место в жизни для более достойной пассии.

Когда не самые веселые размышления беспокоили мисс, вдруг якобы по делам приехали московские гости. Так как все были в курсе интернетного романа, один из приятелей – Петя – встал на защиту друга-однокашника и посоветовал юной белорусочке не решать с кондачка, а дать молодому человеку еще один шанс. «Не бросай его! Он хороший, обязательно приедет!» – стало итогом обсуждения сложившегося положения вещей. Девушка, конечно, удивилась подобной о ней заботе, но прислушалась к мнению «окружающих». И все же недоотношения недопродолжились. А лопнувшее терпение настоятельно рекомендовало удалить контакты и выбросить лгунишку из головы.

Петя же продолжал наведываться в Беларусь. Каждый раз у него был один и тот же предлог – «по делам». Однажды молодые люди при очередной встрече зашли в кафе. Сидели, болтали обо всем и ни о чем, попивая вино. Вдруг парень безо всяких предисловий выпалил: «Ты знаешь, а у меня ведь здесь вообще нет знакомых. Я приезжаю, чтобы повидаться с тобой». Стоит ли объяснять, как была ошарашена Маша (слово «удивлена» здесь не подойдет). Правда, в тему сам собой созревает вопрос: для чего было уговаривать девушку не прекращать недоотношения с другим, коль сам ты влюблен в нее по уши? Забегая вперед, скажу: да, эта дилемма периодически всплывала в разговорах. Вразумительно что-то объяснить у Петра не получалось: то выходило нечто сумбурное и малопонятное с точки зрения логики, то возникала история-прикрытие, мол, не мог поступить иначе, ведь очень переживает за друзей и обязан в трудные периоды поддерживать и помогать.

Но вернемся к повествованию. Раз сердце Маши освободилось, она рискнула принять предложение юноши встречаться. Справедливости ради стоит отметить, что ухаживать молодой человек умел, способностью на широкие жесты обладал в полной мере, даже готов был для завоевания расположения девушки пойти против собственной сути. Как это? Хотите примеры? Извольте.

Начну с того, что знакомство ребят ­состоялось, когда Маша была еще школьницей и только планировала приобретать будущую специальность в вузе. Подумывала о минском университете. Петя же предложил оплатить обучение в столичном российском. Сказал лишь: «Станешь знаменитой, разбогатеешь, тогда и вернешь долг». Молодая особа отказалась, отдав предпочтение учебному заведению на родине.

На момент знакомства у парня были длинные волосы. Девушке это совершенно не нравилось. Она постаралась тактично намекнуть, что подобные прически вовсе не красят мужчин. На следующую встречу Петя пришел коротко стриженым и больше никогда волосы не отращивал. На вопрос «Не из-за меня ли?» уверил Машу: «Нет, конечно! Решил сменить имидж!» А один из друзей тут же его «сдал»: «Да-да, рассказывай! Мы сразу после того разговора отправились в парикмахерскую!» Вот такая жертва…

Как-то прогуливаясь по улицам главного белорусского города, пара заглянула в магазин с литературой. Студентке приглянулись три книги, но приобрести у нее получалось (по финансовым возможностям) только две. Долго колебалась с выбором, но остановилась наконец на двух произведениях. Вечером того же дня к Маше заглянул приятель и протянул пакет со словами: «Тебе просили передать». Как вы, наверное, догадались, лежала в нем та самая книга, на которую у девушки не хватило средств.

А однажды молодой человек приехал с другом перед Новым годом. Предложил встретиться, погулять. Мисс никуда не хотелось идти, было желание встретить любимый праздник с родителями. Но когда семья только-только села за новогодний стол, раздался звонок в дверь. На пороге стояли московские гости с подарками, среди которых была золотая подвеска в виде подковы. Петя попросил: «Даже если не будет встречи, прими, пожалуйста, презенты».

Еще как-то парень согласился на конную прогулку с Машей, увлеченной этим видом спорта. Казалось бы, ничего такого уж особенного, если не брать в расчет просто панический страх юноши перед этими чудесными и умными животными. Правда, он позвал друга «в сопровождение», для моральной, так сказать, поддержки, но сам факт. А чтобы снять стресс, вечером «прибегнул к помощи» зеленого змия… Когда девушка узнала о том, что приятель ради нее пожертвовал собственным душевным спокойствием, была весьма впечатлена. Он же только скромно заметил: «Я не мог тебя не ­сопровождать».

Словом, ничто романтическое и даже немного самоотверженное Петру было не чуждо.

После признания о цели приезда в Синеокую встречи молодых людей учас­тились, а интернет-переписка стала постоянной и более продолжительной по времени. Все было прекрасно: признания, цветы, подарки, приятное для обоих общение, гуляние под луной, кино, теат­ры, концерты… Но до поры. Пока пара не столкнулась с проблемами. Вернее, трудности появились у Петра, но Маша, ясное дело, не могла остаться в стороне от них.

Сложности коснулись работы, родителей. Парень даже всерьез начал задумываться о переезде на постоянное мес­то жительства в белорусскую столицу. «Почему бы, – рассуждал он, – не сделать разворот на 180 градусов? Никогда ведь не поздно начать жизнь с чистого листа, радикально все изменив!» Девушка, конечно же, в глубине души очень обрадовалась: милый почти всегда будет рядом, проблемы уйдут – светлое будущее, да и только! В знак поддержки и солидарности стала подыскивать для возлюбленного варианты квартир, рабочие вакансии. Петя приезжал, все просматривал, оценивал, однако в каждом случае находил какой-нибудь серьезный изъян. Кстати, и «набеги» в Минск заметно сократились. Общение свелось к главному: у юноши все плохо! Маша изо всех сил пыталась приободрить, взывала: «А куда делся остроумный и решительный оптимист, которого я знала до сих пор? Неужели уехал обратно в Москву? Ты же понимаешь, что негативные мысли не могут оказать позитивное влияние на жизненные обстоятельства. Надо взять себя в руки. Давай попробуем еще что-нибудь поискать». Ответ на воспитательно-участливо-побудительную тираду получила убийственно краткий и унизительный: «Ты еще маленькая, ничего в жизни не видела и не понимаешь!»

После подобного заявления в отношениях ребят образовалась брешь. Виртуальные беседы стали крайне редкими (да и случались лишь потому, что периодически то он, то она не выдерживали молчания) и были более формальными – романтизм куда-то явно улетучился. Все чаще Маша через Колю узнавала о делах почти бывшего молодого человека. Кстати, именно он сообщил, что Петя рассчитался с долгами, нашел хорошую работу. Ничего подобного девушке он не сообщал, а продолжал ныть, говорил, что приехать не может из-за отсутствия денег, и снисходительно предлагал ей приехать в стольный российский град. Несмотря на гордость, пару раз молодая особа побывала в Москве, да только изменений к лучшему эти «гостевания» не принесли: общение затихло на долгих полгода.

И все же в любом деле должна быть финальная точка. Разговор (правда, на повышенных тонах) состоялся. Суть его снова свелась к тому, что Маша из хорошей семьи, выросла в любви, родители всегда и во всем помогали, потому Петю она никогда не поймет. Сказав друг другу «Пока», молодые люди разбрелись по своим жизненным пространствам, решив, что они вряд ли когда-нибудь пересекутся.

Вот вам и мужские поступки, достойные уважения. Обычная плаксивая размазня. Женщины гораздо сильнее ­бывают…

P. S. Однажды Коля предложил другу съездить или написать, но получил в ответ исчерпывающую фразу: «В Минске мне делать нечего!» А Маша спустя время рассуждает так: «Возможно, хорошо, что все развалилось. Постоянно утешать и жалеть нелегко. К тому же, так на себя энергии не хватит».

Ольга Хотько.

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