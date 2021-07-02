Жителям Богушовки спасатели напомнили о безопасности

«Автопоезд безопасности» продолжает свой маршрут по населенным пунктам Бобруйского района в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины».

Работник МЧС Владимир Бутко и работники районного центра культуры устроили для местных жителей Богушовки настоящий праздник. Владимир Николаевич напомнил детям о правилах безопасности на водоеме, напомнил, почему баловство на воде не уместно, про действия в случае пожара и что в случае беды необходимо звонить по телефону 101 и 112, рассказав диспетчеру о случившемся.

Взрослым порекомендовал спасатель установить дома АПИ и не забыть за лето привести печки в порядок во избежание пожара. Конечно, гости Богушовки щедро благодарили подарками в виде раскрасок, листовок, закладок и наклеек. Детям делали аквагримм, в том числе и в стиле МЧС.