Жительница Бобруйска представилась медработницей и обокрала пенсионерку

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратилась 78-летняя могилевчанка, которая рассказала, что из кармана ее пальто, висящего в шкафу в квартире, было похищено 300 белорусских рублей. Пропажу женщина обнаружила после того, как к ней в жилище приходила женщина, которая представилась медицинской работницей.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что чужие деньги и правда забрала внезапная гостья. Однако выяснилось, что к медицине 27-летняя нигде не работающая жительница Бобруйска не имеет никакого отношения. Она позвонила в случайную квартиру, дверь ей открыла радушная пенсионерка, которая сразу же поверила в обман девушки. Та сообщила, что является представителем медицинской службы и стала рассказывать о преимуществах специальных матрасов для кровати, которые могут помочь против болей в спине. Хозяйка квартиры внимательно слушала «медицинского работника», а после даже предложила ей выпить чая с конфетами. Пока пенсионерка заваривала на кухне напиток, гостья изучила содержимое шкафов в других комнатах и забрала из кармана пальто найденные деньги.

Сейчас похищенное изъято и возвращено владелице, с которой правоохранителями была проведена профилактическая работа о недопустимости подобной беспечности. Оказалось, что внезапная гостья ранее уже пользовалась подобной уловкой, правда, тогда она продала два стеганых одеяла, завысив их реальную стоимость, тем самым совершив хищение 706 белорусских рублей. На этот раз девушка обошлась без «реквизита», рекламируя несуществующий матрас. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

Как показывает практика, чаще всего аферисты прикидываются сотрудниками газовой службы, социальными работниками или медиками. Они приходят к пенсионерам на дом, умеют убеждать в необходимости покупки того или иного предмета, или же предлагают свою посильную помощь, чтобы как можно дольше задержаться в чужой квартире. Ловкие манипуляторы уверяют пенсионеров, что им не обойтись без новейших медицинских препаратов или кухонной утвари. Порой навязанные товары и правда качественные, но цена за них необоснованно завышена.

Злоумышленники высматривают потенциальную жертву в местах массового скопления людей, к примеру, на рынке, незаметно идут следом до квартиры, а уже постучавшись в дверь, включают весь свой артистизм: предлагают что-то приобрести или просят стакан воды. Пока добродушный хозяин идет на кухню, злоумышленник обыскивает квартиру в поисках наживы.

Пенсионеры – открытые и легко внушаемые в силу своего возраста. Необходимо учить своих пожилых родственников быть осторожными и бдительными, напоминать им об этом, а также убедить не открывать дверь незнакомым людям и не верить звонкам «врачей». Представляющихся сотрудниками социальных служб и банков необходимо проверять, позвонив в ту организацию, которую он якобы представляют. Дети должны опекать престарелых родителей, почаще навещать их. В любой подозрительной ситуации пенсионеры должны сразу же советоваться с родственниками или звонить в милицию по номеру «102».