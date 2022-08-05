Жители Лынькова: «Как обновить детскую площадку?»

Жители одного двора на улице Лынькова поинтересовались: «Седьмой микрорайон оборудован детскими горками, качелями, песочницами на крепкую пятерку. Мы даже выбираемся туда на прогулку. А как бы нам обновить свои дворовые аттракционы?» На запрос ответил Эдуар Мясник, первый заместитель генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» – главный инженер: «Детские площадки обновляются, но постепенно. «Бобруйскжилкомхоз» не покупает их, а разрабатывает и изготавливает сам в производственных цехах БУКДПОЖФ Ленинского и Первомайского районов. Сейчас все конструкции делают из дерева. Устанавливаем во дворах, где комплексы больше изношены. Но все делается по плану, все сразу мы не можем охватить.

Бобруйчане тоже могут принять участие в благоустройстве дворов, но обычно большинство не поддерживает эту инициативу. Особенно пенсионеры мотивируют свой отказ тем, что все равно все сломают. Они не заинтересованы в детских площадках. Если горожане инициировали текущий ремонт подъезда или обустройство каких-либо площадок, выплаты будут включаться в квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг дополнительной строчкой. Часто приходится слышать жалобы, что жители многоквартирных домов и так ежемесячно платят за обслуживание. Но в «жировки» входит именно техническое обслуживание – уборка подъездов и дворов, мелкий ремонт тех же детских площадок, лавочек, покраска урн».