Жители Камчатки заметили в небе над полуостровом метеорит

Космический объект, который, предположительно, является метеоритом, заметили в небе над Камчаткой. Соответствующее видео распространили в соцсетях. Метеорит разрушился, не долетев до земли, заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

"Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно. Скорее всего, это произошло в районе западного побережья Охотского моря, где нет никаких населенных пунктов", - сказал Данила Чебров.

По предварительной оценке, диаметр объекта был менее 10 м, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола.