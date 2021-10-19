Житель Осиповичей несколько раз выносил из магазинов ящики с пожертвованиями
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Днем 15 октября охранник магазина в Осиповичах по системе видеонаблюдения увидел, как посетитель выносит церковную урну с деньгами. О происшествии сообщил в РОВД.
️На место прибыли милиционеры Департамента охраны и в течение нескольких минут задержали злоумышленника: 29-летний житель райцентра не успел распорядиться деньгами на строительство храма (всего 668 рублей).
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. В прошлом году он был осужден к трем месяцам лишения свободы за аналогичное преступление. Тогда предметом посягательства стал ящик с пожертвованиями в столичном ГУМе.
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