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Происшествия

Житель Осиповичей несколько раз выносил из магазинов ящики с пожертвованиями

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Житель Осиповичей несколько раз выносил из магазинов ящики с пожертвованиями

Днем 15 октября охранник магазина в Осиповичах по системе видеонаблюдения увидел, как посетитель выносит церковную урну с деньгами. О происшествии сообщил в РОВД.

️На место прибыли милиционеры Департамента охраны и в течение нескольких минут задержали злоумышленника: 29-летний житель райцентра не успел распорядиться деньгами на строительство храма (всего 668 рублей).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. В прошлом году он был осужден к трем месяцам лишения свободы за аналогичное преступление. Тогда предметом посягательства стал ящик с пожертвованиями в столичном ГУМе.

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