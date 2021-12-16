Житель Быхова хранил во дворе более тонны лома цветных металлов

8 декабря в Быхове сотрудниками местного РОВД в ходе осмотра территории домовладения 53-летнего местного жителя обнаружено 1 185 кг лома цветных металлов.

Мужчина пояснил правоохранителям, что указанный металл скупал в течение года у населения для последующей сдачи в пункт приема металлолома с целью получения дохода.

Металл на общую сумму более 2570 рублей изъят. В отношении быховчанина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь.

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без госрегистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение обязательно, - влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, за 11 месяцев текущего года сотрудниками милиции изъято 229 тонн лома черных и более 21 тонны цветных металлов на общую сумму 220 тыс. рублей.

ОИОС по информации УБЭП УВД