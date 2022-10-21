Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Культура

«Женская душа»: увидел свет сборник стихов

2 0

«Женская душа»: увидел свет сборник стихов

В уютном зале-музее Центра досуга и творчества Бобруйска 21 октября организовали вечер-презентацию сборника стихов Таисии Бочоришвили «Женская душа», который больше напоминал посиделки близких друзей. И действительно, на праздник пришли семья, подруга и соратники-единомышленники из Белорусского союза женщин и общественной организации «Православные бобруйчанки».

Сборник – результат двухлетнего вдохновения Таисии Велькоровны. Как призналась автор, после 30 она «немного рифмовала», лишь на пенсии смогла уделить своему увлечению должное внимание и достаточно времени. И надо сказать: когда говорит, поет, смеется и плачет душа, это «цепляет» любого…

Это была лишь «завлекалочка». Подробности читайте в ближайшем номере «БЖ».

Ольга Хотько, фото Александра Анташкевича

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »