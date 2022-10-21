«Женская душа»: увидел свет сборник стихов

В уютном зале-музее Центра досуга и творчества Бобруйска 21 октября организовали вечер-презентацию сборника стихов Таисии Бочоришвили «Женская душа», который больше напоминал посиделки близких друзей. И действительно, на праздник пришли семья, подруга и соратники-единомышленники из Белорусского союза женщин и общественной организации «Православные бобруйчанки».

Сборник – результат двухлетнего вдохновения Таисии Велькоровны. Как призналась автор, после 30 она «немного рифмовала», лишь на пенсии смогла уделить своему увлечению должное внимание и достаточно времени. И надо сказать: когда говорит, поет, смеется и плачет душа, это «цепляет» любого…

Это была лишь «завлекалочка». Подробности читайте в ближайшем номере «БЖ».