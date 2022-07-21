Женщина утонула в озере в Бобруйске

В Бобруйске в озере утонула женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"20 июля в 19.40 спасателям поступило сообщение об утонувшей женщине в озере по ул.Золотина", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1986 года рождения, неработавшая.