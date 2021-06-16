Жарко и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет в стране 18 и 19 июня

На 18 и 19 июня в стране объявлен желтый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха.

«Внимание! 18 и 19 июня (пятница-суббота) местами по республике максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С», — говорится в сообщении Белгидромета.

Это первое предупреждение текущего года и лета о неблагоприятных погодных условиях, связанных с повышением температуры, сделанное белорусскими синоптиками.

Подготовил Виктор ЧАБАН.