Жарко и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет в стране 18 и 19 июня
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На 18 и 19 июня в стране объявлен желтый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха.
«Внимание! 18 и 19 июня (пятница-суббота) местами по республике максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С», — говорится в сообщении Белгидромета.
Это первое предупреждение текущего года и лета о неблагоприятных погодных условиях, связанных с повышением температуры, сделанное белорусскими синоптиками.
Подготовил Виктор ЧАБАН.
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