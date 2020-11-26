Здравствуй, юность в сапогах! Несколько десятков молодых ребят в ближайшие полтора года их ожидает прохождение срочной воинской службы

18 ноября в 4 часа утра возле здания военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов собралось несколько десятков молодых ребят – в ближайшие полтора года их ожидает прохождение срочной воинской службы.

Этот осенний призыв отличается от своих предшественников – всему виной непростая эпидемиологическая ситуация. Никаких торжественных мероприятий, обязательное соблюдение дистанции, масочный режим, обработка рук антисептиком и проверка температуры.

Как рассказал военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Алексей Березовский, срочную воинскую службу отправятся проходить более 40 юношей из нашего региона. Из Бобруйска автобус доставит их в областной центр, а далее ребят направят в воинские части в Гомеле, Могилеве, Новополоцке и Минске.

Желаем новоиспеченным солдатам достойно нести службу!

(Фото).