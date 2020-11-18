Несколько десятков бобруйских призывников отправились проходить срочную военную службу (Фоторепортаж)
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Фотографии: Александр Анташкевич
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