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Общество

Несколько десятков бобруйских призывников отправились проходить срочную военную службу (Фоторепортаж)

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Несколько десятков бобруйских призывников отправились проходить срочную военную службу (Фоторепортаж)

 

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