Здоровым быть – здорово, Или бобруйчане за активное долголетие

30 сентября в рамках реализации мероприятий Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие-2030» в городском парке культуры и отдыха прошла спортивная квест-игра «Здоровым жить – здорово». Организатор мероприятия – ТЦСОН Ленинского района.

В квест-игре приняли участие 35 активных граждан пожилого возраста, посещающих отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориальных центров социального обслуживания населения Ленинского и Первомайского районов Бобруйска и Бобруйского района.

Участники проявляли себя в таких конкурсах, как «Визитная карточка», «Пословицы о спорте», «Великие люди в спорте», «Друзья нашего здоровья», «Эрудит», «Герои Белорусского спорта», «Столетие Белорусского Общества Красного Креста», «Конкурс капитанов». По итогам состязания самыми быстрыми и ловкими оказались участники команды «Позитив» (Ленинский район), которая заняла первое место. Второе место завоевала команда «ЛЭВИС» (Бобруйский районный центр), и третье – команда «КЛАД» (Первомайский район).

Партнерами мероприятия выступили: Ленинская районная организация Белорусского общества Красного Креста Бобруйска, ЗАО Легпромразвитие», ГУК «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска» и Ленинская районная организация Бобруйска РОО «Белая Русь».