Завышение цен более чем на 60% проверенных объектов выявил КГК в апреле в Могилевской области

Мониторинг Комитета государственного контроля Могилевской области выявил превышение торговых надбавок на 365 наименований товаров в торговых объектах Могилева и Бобруйска, Быховского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Хотимского и Осиповичского районов.

Необоснованное завышение цен установлено в 40 (из 63) подвергнутых мониторингу торговых объектов. В среднем торговые надбавки превышали установленные законодательством в 1,5 раза. Среди основных товаров, на которые завышались цены, молочная продукция, детское питание, колбасные и макаронные изделия.

По всем выявленным Комитетом нарушениям приняты меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.