Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз снят с мели

Спасательные команды сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщалось, контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. т и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Информации о том, когда восстановится движение по Суэцкому каналу, пока нет.