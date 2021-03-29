Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз снят с мели
БелТА 103 0
Спасательные команды сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщалось, контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. т и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.
Информации о том, когда восстановится движение по Суэцкому каналу, пока нет.
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