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Заслуженный любительский коллектив РБ ОЭС «РОСЫ» приглашает на юбилейный концерт

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Заслуженный любительский коллектив РБ ОЭС «РОСЫ» приглашает на юбилейный концерт

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовая эстрадная студия «РОСЫ» приглашает на юбилейный концерт.

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