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Фоторепортажи

Звание “Заслуженный любительский коллектив” подтверждает Народный хор народной песни имени В.Е. Балаханова

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Звание “Заслуженный любительский коллектив” подтверждает Народный хор народной песни имени В.Е. Балаханова

/Будет дополнено и обновлено/.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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