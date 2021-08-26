Заседания постоянных комиссий Бобруйского городского Совета депутатов состоялись 25 августа

О принимаемых в городе мерах по предупреждению и профилактике преступлений в сфере семейно-бытовых отношений говорили на заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности. С докладом по теме выступил начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД горисполкома Сергей Рудько.

С начала года в ООПП УВД на профилактический учет поставлено 497 человек. Из них 89 – за административные правонарушения, совершенные по фактам насилия в семье, и 408 – за административные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Также с начала 2021 года по городу было объявлено 1083 официальных предупреждений (в 2020 году их было 964). В Бобруйске проживает и состоит на учете 2759 хронических алкоголиков, из них 612 женщин. Было вынесено и применено 137 защитных предписаний с обязанностью агрессорам временно покинуть (сроком на 30 суток) общее жилище, где они проживали с жертвами насилия. По фактам насилия в семье всего поступило и зарегистрировано 1435 сообщений и заявлений. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост их количества. В Бобруйске хорошо налажена совместная работа УВД и территориальных центров социального обслуживания населения.

– В ТЦСОН Ленинского и Первомайского районов по каждому совершенному семейно-бытовому конфликту, независимо от принятого по делу об административном правонарушении в дальнейшем решения в суде, направляется информация, если насилие в семье было совершено в отношении лиц пожилого либо престарелого возраста, а также если таким лицом было совершено правонарушение. Во время вызовов на семейно-бытовые конфликты от жертв насилия в семье было принято 461 информированное согласие, которые оперативно передаются в ТЦСОН, где в дальнейшем с этими людьми работают психологи. В «кризисную комнату» в этом году никто не помещался, так как агрессора сразу забирают сотрудники милиции, а жертвы насилия в семье остаются дома либо отправляются на время к родственникам, – рассказал Сергей Рудько.

Из 1135 преступлений, совершенных в Бобруйске в этом году было возбуждено 34 уголовных дела в сфере семейно-бытовых отношений. Судя по статистике, большинство преступлений, в том числе убийства и причинение тяжких телесных повреждений, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники УВД постоянно держат на контроле и проводят профилактические мероприятия с такими гражданами. Как отметил Сергей Владимирович, всего было проведено 61 заседание советов общественных пунктов охраны правопорядка, где было рассмотрено 494 лица различной профилактируемой категории, из них 144 склонных к насилию в семье.

Обсуждая эту тему, депутаты заметили, что социальная активность соседей тоже играет большую роль. Ведь если своевременно сообщать в УВД о скандалах и криках, которые они слышат в соседней квартире, то возможно и многих правонарушений не совершилось бы.

В заседании комиссии принимала участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская. Ирина Николаевна проинформировала, что ко второму чтению готовится проект закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», целью которого является повышение эффективности профилактики домашнего насилия, уровня защищенности граждан от него. В частности, законопроектом предусматривается: расширение круга лиц, насилие в отношении которых квалифицируется как домашнее (сюда, к примеру, добавят бывших супругов, раздельно проживающих близких родственников); дополнение основных принципов деятельности субъектов профилактики правонарушений; определение порядка сбора, накопления и использования сведений о фактах домашнего насилия и другие нормы.

На заседании постоянной комиссии по регламенту, депутатской этике, местному самоуправлению, средствам массовой информации и связям с общественными организациями бобруйского городского Совета депутатов рассмотрели вопрос о поступивших обращениях граждан и юридических лиц и мерах по выполнению Директивы №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» за первое полугодие 2021 года.

– За 6 месяцев в Бобруйский горисполком поступило 1190 обращений граждан (за аналогичный период 2020 года – 1198). Из них 449 – письменных, 554 – электронных, 187 – устных. Также в горисполком поступило 67 обращений юридических лиц (на 10 меньше, чем за первое полугодие 2020). Наибольшее количество обращений было по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (46 процентов), архитектуры и строительства (11 процентов), жилищного фонда, торговли и потребительского рынка. В обращениях граждане поднимают вопросы благоустройства дворовых территорий, ремонта и содержания дорог, нормализации качества питьевой воды. По-прежнему лидерами по количеству нареканий остаются ЖЭУ №№1, 4, 13. В сфере торговли людей волнуют вопросы реализации товаров с истекшим сроком годности, приобретение некачественного товара, – рассказала заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц горисполкома Наталья Ломако.

Наиболее удобным и оперативным способом решения проблемных вопросов заявителей остаются «прямые телефонные линии». С начала года в горисполком во время их проведения поступило 288 обращений. Предприятиями ЖКХ организованы и проведены 73 «прямые телефонные линии», на которые поступил 141 звонок. К руководству горисполкома на 36 личных приемах граждан обратились 187 заявителей, в том числе 106 человек было принято председателем горисполкома.

Наталья Ломако отметила в докладе, что за недостатки в работе с обращениями граждан к дисциплинарной ответственности были привлечены 11 должностных лиц горисполкома и 4 работника в подчиненных организациях.

Председатель постоянной комиссии Инна Новикова проинформировала, что в Бобруйский городской Совет депутатов за полугодие поступило 18 обращений граждан, из которых 4 пока остаются на контроле, остальные удовлетворены и разъяснены. Среди обращений половина касается вопросов ЖКХ и благоустройства.

Проанализировав актуальные обращения граждан, в проекте решения постоянной комиссии депутаты рекомендовали администрациям районов и предприятиям ЖКХ города принять меры по улучшению разъяснительной работы и популяризации субботних «прямых телефонных линий» для оперативного решения проблем населения.

На заседаниях комиссий заслушали отчеты депутатов городского Совета Владимира Загришева и Софьи Грицук.