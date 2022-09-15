Зарплата «в конверте» — нарушение социальных гарантий гражданина

Ленинский районный отдел г. Бобруйска Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения напоминает, что заработная плата в «конверте» - нарушение социальных прав работников и ответственность нанимателя.

Сфера контроля органов Фонда - контроль за соблюдением законодательства о государственном социальном страховании.

При проверках доначисляются обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи, устанавливается недостоверность отражения сведений в индивидуальных лицевых счетах, переплаты и недоплаты пособий по временной нетрудоспособности и семьям, воспитывающим детей, устанавливаются случаи искажения ведомственной отчетности.

Таким образом, осуществляется защита интересов каждого гражданина в части пенсионного обеспечения и социального страхования.

Индивидуальный лицевой счет работника в системе персонифицированного учета формируется из заработка за периоды работы и каждый гражданин Республики Беларусь заинтересован в достоверности отражаемой информации в индивидуальных сведениях.

К сожалению, работодатели не всегда являются добросовестными в части начисления обязательных страховых взносов, так как 34% - это издержки предприятия и многие стремятся к их снижению за счет «экономии», не подозревая, что за этим стоит пенсионное обеспечение работников, напрямую зависящее от начисления и перечисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

С работниками заключаются договоры, в соответствие с которыми они выполняют свои функции в течение определенного времени, расписываются в документах о получении денежных средств, но в определенный момент выясняется, что в информационных системах Фонда либо отсутствуют сведения об их работе, либо размер заработной платы, из которой уплачивались обязательные страховые взносы, гораздо ниже фактического.

Граждане в своих обращениях часто просят проверить правильность начисления обязательных страховых взносов из заработной платы, выплаченной им «в конвертах», вместо того, чтобы требовать от работодателя отражения их заработной платы в бухгалтерском учете, даже не догадываясь о том, что сами вовлечены в «серые» зарплатные схемы.

Для профилактики нарушений в сфере государственного социального страхования органы Фонда постоянно проводят разъяснительную работу в СМИ, интернет сетях, при личных встречах с должностными лицами плательщиков и заинтересованы в исполнении законодательства и соблюдении социальных гарантий каждого гражданина Республики Беларусь.

Для защиты интересов работников и государства, была усилена ответственность нанимателей. Так, с 19 июня 2021 года введена уголовная ответственность за уклонение от начисления и уплаты обязательных страховых взносов (статья 2433 Уголовного кодекса), связанная с выплатой заработной платы «в конвертах».

Должностные лица организаций, которые начисляют обязательные страховые взносы на все выплаты работающим в соответствии с законодательством, но не перечисляют их в бюджет фонда в установленные сроки, несут административную ответственность

(ст.12.15 КоАП).

Наниматели – исключите риски административной и уголовной ответственности. Начисляйте на все выплаты своим работникам обязательные страховые взносы в соответствии с законодательством и перечисляйте их своевременно в бюджет фонда!

Работающие граждане – не соглашайтесь на зарплату «в конвертах», отстаивайте свои права на социальную защиту!