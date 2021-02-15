Запрет на уничтожение гнезд птиц начнет действовать с 16 февраля

Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля до 14 августа, напоминает "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В соответствии с законом "О животном мире", разрушение нежилых гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях, разрешено только с 15 августа по 15 февраля.

В гнездах грачей, ворон и сорок могут селиться хищные птицы - совы, соколы. Ушастые совы занимают гнезда, откладывают яйца и растят птенцов даже раньше грачей. Запрет действует для того, чтобы не беспокоить птиц и не уничтожать птенцов вместе с гнездами.

Если необходимо убрать гнезда, делать это нужно осенью или зимой. Обрезка веток с гнездами после 15 февраля незаконна, нарушители будут привлекаться к ответственности в виде штрафов.