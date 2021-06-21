Запрет на посещение лесов введен уже в шести районах Могилевской области

По данным Минлесхоза на 20 июня, запрет на посещение лесов введен в шести районах Могилевской области - Бобруйском, Горецком, Дрибинском, Кировском, Кличевском и Мстиславском.

При запрете гражданам запрещено находится в лесных массивах, также ограничение действует на въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов и сил обеспечения национальной безопасности.

Актуальную информацию о районах, в которых вводится или снимается запрет на посещение лесов можно узнать на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства или в лесхозах непосредственно.