ЗАО «Бобруйский бровар» входит в десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области

За январь-август 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 1 061,5 млн. рублей. Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 382,3 млн. рублей (36%), налога на добавленную стоимость – 137,1 млн. рублей (12,9%), налога на прибыль – 95,2 млн. рублей (9%), акцизов – 52,4 млн. рублей (4,9%), налога при УСН – 50,1 млн. рублей (4,7%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, СООО «Оазис Груп», ЗАО «Завод полимерных труб». Удельный вес их платежей составил 19,6% общих поступлений в бюджет области, - отметили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.